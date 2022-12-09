世足／西班牙傳控體系為何不起作用？前國腳：容錯率太低

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西班牙在對摩洛哥的比賽傳球超過1200次，在對日本一戰，他們控球率高達82.3%，但這兩場比賽都輸球。是否有必要繼續維持這一套為他們帶來無數榮譽、但需要的硬件要求很高的踢法，外界看法兩極。
Salgado在接受《馬卡報》採訪時給出自己的看法，「我認為Tiki-taka已經傷害了西班牙足球，這不是在評價這種踢法的好壞，而是因為它從小就給球員帶來不好的觀念。足球在不斷變化，攻防轉變在如今比以往任何時候都更加重要。轉換最好的球隊，就能拿下冠軍。」
若要給本屆世界盃加上一個命題，那麼防守反擊肯定是熱門詞彙，多支亞洲球隊靠著這一套打法擊敗更強大的歐美勁旅。Salgado認為西班牙也必須加強這一方面的能力。
Salgado進一步解釋說，「法國隊現在踢得節奏很快，不斷進行突破去破壞對方的防守，這需要好的身體和力量。而西班牙陣容目前沒有這些東西。我們必須有所作為。」
傳控足球為什麼不再起作用了？Salgado斷言，這種踢法需要很高的準確性，才能達到贏球目標，「我們所有的傳球都必須完美，速度還要精準，並找到毫米級的縫隙，否則就會讓對手有可趁之機。」
西班牙曾靠著傳控體系在2008-2012年連拿3屆大賽冠軍，Salgado認為是時候做出改變了，「我們必須調整我們的風格，德國學習我們的踢法並贏得了2014年世界盃，但現在時代不同了，我們可以為此爭論一千次，但作為球員或教練，我知道如果這樣的戰術不起作用，就必須放棄。」