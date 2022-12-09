TGA 2022完整獲獎名單！《艾爾登法環》奪年度最佳遊戲

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年度最佳遊戲：《艾爾登法環》
最佳遊戲執導：《艾爾登法環》
最佳遊戲敘事：《戰神：諸神黃昏》
最佳美術執導：《艾爾登法環》
最佳配樂／原聲帶：《戰神：諸神黃昏》
最佳遊戲演員：Christopher Judge《戰神：諸神黃昏》
最佳音效設計：《戰神：諸神黃昏》
最具影響力遊戲：《暮色降臨》
最佳持續營運遊戲：《FINAL FANTASY XIV》
最佳獨立遊戲：《浪貓》
最佳手機遊戲：《漫威：瞬戰超能》
最佳社群支援：《FINAL FANTASY XIV》
最佳VR／AR遊戲：《Moss:Book II》
最佳動作遊戲：《蓓優妮塔 3》
最佳動作冒險遊戲：《戰神：諸神黃昏》
最佳角色扮演遊戲：《艾爾登法環》
最佳格鬥遊戲：《師父》
最佳家庭遊戲：《星之卡比：探索發現》
最佳模擬／策略遊戲：《瑪利歐+瘋狂兔子：希望之星》
最佳運動／競速遊戲：《跑車浪漫旅 7》
最佳多人遊戲：《斯普拉遁 3》
最受期待新作：《薩爾達傳說 王國之淚》
最佳年度內容創作者：LUDWIG
最佳輔助功能創新：《戰神：諸神黃昏》
最佳遊戲改編作品：《奧術》
最佳電競遊戲：《特戰英豪》
最佳電競活動：《英雄聯盟》2022世界大賽
最佳電競教練：Matheus “bzkA” Tarasconi （LOUD, VALORANT）
最佳電競選手：Jacob “Yay” Whiteaker （Cloud9, Valorant）
最佳電競戰隊：LOUD《特戰英豪》
玩家之聲：《原神》