世足／義大利為何沒參賽？羅馬皇帝：已經習慣了

世足／爆冷勝巴西　克羅埃西亞主帥：永遠不要低估我們！

▲克羅埃西亞主帥Zlatko Dalic。（圖／美聯社／達志影像）
▲克羅埃西亞主帥Zlatko Dalic。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

上一屆亞軍的克羅埃西亞，在卡達世界盃八強透過12碼罰球PK大戰爆冷擊敗巴西，賽後領導球隊取勝的球隊主帥Zlatko Dalic接受採訪時，激昂的表示：「永遠不要低估克羅埃西亞」。

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此役克羅埃西亞在賽前不被各界看好，延長賽也一度陷入0:1落後，但靠著Andrea Petkovic金子一般的追平球，他們成功將比賽逼進到PK大戰。門將Livakovic成為左右勝負的關鍵人物，先後影響了巴西第一點的Rodrygo和第四點的Marquinhos，幫助克羅埃西亞最終拿下勝利。

在Petkovic進球後，Dalic也興奮的跳起慶祝，擁抱他的團隊，贏球後他受訪時表示，「我們需要這場勝利，這就是克羅埃西亞！我說過永遠不要低估我們，我們有自豪的東西、信仰和愛國心。這是克羅埃西亞式的勝利！」

克羅埃西亞過去在世界盃4次踢進到PK大戰，取得了全勝，這已經是賽會史上的紀錄。上一屆他們在淘汰賽贏下了2場PK，本屆也已經贏了2場。

Dalic感慨的說，「我的球員今天超水準發揮！要感謝那些沒有參加比賽，但一樣做出貢獻的球員。我們是一個大約350萬人的國家，在我的執教時，2次進入四強，我很自豪。」

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