世足／荷蘭超神自由球戰術展現創造力 歐文：難以置信
世界盃八強戰荷蘭與阿根廷在正規時間打完形成2:2平手，雙方即將進入加時賽。荷蘭前鋒Wout Weghorst替補上場梅開二度，表現十分精彩，而荷蘭在最後的自由球開出大膽的戰術，也讓人十分驚艷。
記者黃建霖/綜合報導
此役阿根廷率先取得2:0領先，荷蘭被逼到牆角邊之後，老帥范加爾(Louis van Gaal)在不得已的情況下、靈光一閃換上高中鋒Weghorst，試圖用空中轟炸的方式來得分，結果真的收到了奇效，後者一上來就先用頭球得分，接著又在第100分中接獲自由球傳球後踢進追平球。
這是世界盃有史以來最晚的進球，也幫助荷蘭將比賽逼進到延長賽。當時荷蘭在禁區外被犯規，阿根廷被吹了一次很危險的自由球，雙方嚴陣以待，沒想到這最後的進攻機會，荷蘭居然不選擇直接射門，而是開出來傳給Weghorst之後，他冷靜地轉身後射門，將比賽逼平。
英格蘭名將Michael Owen(歐文)在個人社群網站上大戰這次自由球戰術，「如今的足球比賽中，人牆一跳都超過8英尺高，下面還有人躺著，直接進球幾乎不可能。我幾個月來一直希望看到一些有創造力的主罰方式，荷蘭隊在壓力下竟可以展現這樣的創造力，難以置信！」