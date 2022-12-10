NBA／Zion垃圾時間大風車灌籃是羞辱對手？CJ：那回防阿
鳳凰城太陽太陽和紐奧良鵜鶘的比賽火藥味十足，雙方在比賽中對峙，終場前Zion Williamson上演大風車灌籃，更是讓兩隊氣氛劍拔弩張。賽後球員們延續衝突，針對這一球到底該不該扣，進行了口水戰。
記者黃建霖/綜合報導
鵜鶘最終以128:117擊退對手，昨天球隊總教練Willie Green稱這兩支球隊還不算是宿敵，但是今天他自己也笑著說不敢肯定了。因為這一場比賽中實在有太多衝突了，除了Chris Paul和Jose Alvarado的對抗外，Williamson在垃圾時間灌籃，也被認為是在羞辱對手。
太陽後衛Cameron Payne表示，「比賽已經結束了，但鵜鶘還在進攻，這多少有些違背體育家精神了。我們不喜歡他們這樣。我們有做該做的事，我認為對方也應該展現出風度，但他們並沒有。」
Payne強調，在比賽結果底定之時，勝方持球不應該繼續攻框得分，但鵜鶘不但這樣做了，還選擇了最羞辱對手的花式灌籃，這是太陽全隊不滿的一個原因。他還批評Williamson的舉動，不像是一個「紳士」。
對此，賽後鵜鶘老大哥CJ McCollum被問及此事時，不以為然的反嗆Payne，他表示「如果他們不希望我們扣籃，那他們應該要回防，他們可以回防啊。」