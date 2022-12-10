第20屆美利達盃單車嘉年華 3000車友與會經典再現日月潭
國內享有好口碑的單車盛會「美利達盃&單車嘉年華」因疫情停辦二年之後，於12月10日恢復舉辦，並且首度移師風景秀麗的日月潭地區舉行，限額3000人的報名名額早早就額滿。已邁入第二十屆的「美利達盃」，這次的單車騎遊活動除了標榜最美單車路線的29公里環繞日月潭的逍遙遊之外，還有得在83公里內累計爬升超過1000公尺的長距離自我挑戰，請車友量力騎乘，平安完賽。此外還有Shimano、SRAM等國內外知名的單車精品廠商等現場展示，以及單車網紅以車會友、瘋狂大摸彩等餘興節目，熱鬧非凡。
運動中心/綜合報導
美利達公司以「MORE BIKE」為號召，二十多年來透過舉辦美利達盃等大型單車活動，為推動最健康活力又環保的單車騎乘與運動而不遺餘力。這次主持美利達盃活動開幕的副總經理鄭文祥特別表示，「今年適逢美利達創建五十週年，見證台灣自行產業半個世紀的發展，使今年的活動顯得別有意義，現今我們面對地球暖化的衝擊，若能多騎單車或電動輔助自行車，以取代汽機車，將對節能減碳有極大的效益，期望越來越多人加入最健康活力又環保的單車騎乘行列。」
本次美利達再次與南投縣政府合作並移師日月潭舉辦，出席開幕的南投縣政府主管表示：南投縣境風光明媚，非常適合單車騎遊，我們很歡迎且支持美利達等企業單位來南投地區舉辦單車活動，為推動地方的觀光產業一起努力。