普橘人物／黃偉嘉從小幫顧店　不官腔也能讓「奧客閉嘴」

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看似開高走低的職涯，偉嘉卻認為「有沒有管理職位對我來說沒有很重要」，自謙沒有遠大抱負的他，認為每個人、每階段都有要完成的事；每個階段也都有不同的挑戰與課題。他笑稱自己後來是抱持著養老的心態到萬豪，在乎的是當工作上執行任務變得較為簡單，便更能掌握自己的時間，做想做的事情、過想過的生活。他語帶保留地謙稱自己不擅長講話，透露自己從來其實很少「官腔」面對客人。
坦言自己思維跳來跳去，因此常常換工作的偉嘉。直言「當興趣變成工作時，一定會有需要克服的瓶頸」，感到無聊、或當每天過得油油膩膩，他語出驚人表示「其實餐飲業的人無時無刻都很煩躁」。偉嘉坦言，以前空班時自己都會特地出去喝個咖啡，因為心裡會有「不想一直待在工作環境」的想法。但他又欣然坦承從廚房到外場工作，跟客人應對、想辦法讓他接受自己的意見，其實蠻有成就感的。事實上，偉嘉受訪時曾坦率地說出，面對奧客能「讓他閉嘴」，超直白逗笑受訪現場。
過往領教過各種奧客姿態的偉嘉，分享曾經遇過餐廳訂位太搶手，現場忙不過來無法接聽訂位電話時，有候位客人會衝進來幫忙「掛電話」；或排餐廳位子不耐煩氣到報警。也有提早抵達的客人因無法馬上入座而大發脾氣，當時間才6:10，而訂位6:45的客人怒氣沖沖想入座，他只悠悠詢問對方「請問我們是訂幾點呢？」「6:45」，「嗯所以還要等一下」，令客人啞口無言；默默施展句點式對話的偉嘉，直說「有時候你要比煩躁的客人更冷靜」，才能突破盲點。
他回想起還在新竹服務時，曾遇過某組客人每次來都想要不同的菜單，但一個月來上五六次、妻子還茹素，必須一直苦惱客製化餐點；但他服務到後來，成功收服對方成為常客，甚至連偉嘉到台北工作後也曾來捧場。他也曾領教見過世面的大老闆是「指導型饕客」，不斷告訴偉嘉「和牛就是要這樣煎、現在就翻面」等，他默默照做後，笑說「送到客人嘴邊，結果吃下去是生的」；自信說道「第二次吃我自己做的後，他就知道差別了」。
偉嘉坦言其實遇到這樣的客人，反而能激發自己的潛能而更進步。不過因為認為和客人變得太熟反而會戰戰兢兢怕出錯，他透露習慣和客人保持距離，更坦言自己其實熟客很少，認為「把事情做好就好」便是一種做自己。