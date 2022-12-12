普橘人物／參賽主廚憶《料理之王》　做菜要講話「很煩」

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偉嘉協助張師傅的餐飲顧問公司，幫餐廳品牌開菜單、修菜、還會做員工訓練等，並跟著師傅到任教的學校備課，甚至根據國際賽事規則，幫助調整選手狀態並帶隊出國比賽等，類似精實「考前衝刺班」的存在，也讓他相當有收穫。他承襲當時的學習環節與元素而應用至今，像普橘島今年客座的夏季菜單，裡頭一道「清炎、塔」的紅西瓜沙拉，就是源自該師。
偉嘉從大學時期不斷參加比賽，熱衷有學習的契機、從比賽主題發想，也藉由這機會觀察別人在做什麼，到協助別人參加比賽的餐飲顧問公司，從想挑戰自己、學習更多東西，到現在把參加比賽變成一種娛樂消遣。學生時期曾經得過美食展競賽總冠軍，也拿下過「全國技藝競賽」中餐銀牌。偉嘉分享「全國技藝競賽」歷經初賽、到為期三天的決賽，從第一天的家常菜、第二天的宴客菜及最後一天比中式點心，不會事先透露考題、沒有以往題庫可參考（考過的菜幾乎不重複），比賽當天才從八大菜系中現場出考題。
偉嘉謙虛地說，學生時代就一直在練習八大菜系，加上平常自己有在觀察並猜題，自主準備了10～20道考題演練算是頗為精準；他還透露其實大家的比數都會非常接近，比較能看出差異的是第三天的中式點心，因廚師多半不常製作中式糕點以至於不夠精通，「而這剛好是我擅長的項目」，自幼在家中麵店幫忙的經驗，成為最紮實的訓練。
過去在餐飲顧問公司走的比較前面，較常接觸國外賽事，偉嘉回憶起於萬豪酒店任職時期參與《料理之王》時，有感國內競賽和國際賽真的蠻有不同。問起參加《料理之王》上電視比賽做菜，最特別的地方為何？他竟開玩笑說，「做菜旁邊一直有個人在跟你講話，很煩」。其實他記得當時比賽的過程自己相當戰戰兢兢，因為33歲參賽的年紀算是很大的，其他一起比賽的多是20歲初頭甚至是剛畢業或還在唸書，「年輕的孩子也很不簡單，有人20幾歲已經在當主廚了」，發現同儕之間的競爭，也體悟到有很多不同的事情可以互相交流，反而是最有獲得的事。偉嘉直說，一直覺得自己人生當中沒有什麼貴人，但又有感這些人都對自己有所幫助。
他也透露其實擔任遊戲橘子「客座／作Guests House」主廚剛開始很緊張，一個禮拜前才告知要挑戰的國別與菜系，「只好逼自己一直去想、還爬文爬到爛」；坦言因為討厭某些風味特殊的香料，所以對異國料理不是太熟悉，後來自己也調整步調，或是把異國元素融合在自己比較習慣的東西上；普橘島團隊忍不住透露某次開出的菜單是東南亞主題，著實讓偉嘉覺得很痛苦，他也坦承那次只能做唯一幾道做過的菜，還被團隊笑稱是「交差了事」。
其實普橘島大約每季會更換「客座／作Guests House」菜單，先由島主Harry與參與廚師們聊過討論後，想出主題再至少試菜兩次。提前腦力激盪和測試籌備需耗時將近一個月左右，並由島主擔任主要決策者。團隊透露「其實偉嘉在客座扮演很重要的角色」，Harry想要的類型和喜歡的方向，「其實偉嘉都很清楚」。
偉嘉則說，在國外待過的Harry思維跳來跳去，「經歷和眼界都和我們有所不同，要跟上他的步調很吃力」，還忍不住吐露「這人到底在想什麼東西」，沒想到引來大夥一致認同笑稱，Harry簡直是「穿越時空、平行宇宙的概念」。對此，偉嘉倒是有自信地開玩笑說，「面對Harry要有軟硬兼施的方法」。他直言「要迎合Harry其實很容易，大家開開心心地玩一玩就好」，但他採取一半試試看的方法，不忘笑稱「Harry有時候想法很多，但可能一個禮拜後又不一樣了」，其實是很能想激起大家火花，但又不是獨裁；如此善於理解Harry的偉嘉，更是目前客作三人主廚中，扮演溝通橋樑的角色。
不諱言喜歡法餐的偉嘉，直說熱愛欣賞法國菜擺盤、與使用食材的方法，推薦台中的現代新加坡料理「JL Studio」，讚賞獲得《米其林指南》二星肯定的JL Studio，菜色很有脈絡，即使一樣的菜、例如海南雞，但在每一季的呈現都可以有所不同，卻又有跡可循；中菜的話則推薦台北大安區的「葉公館」滬菜。