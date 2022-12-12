父母不識字仍考上台大醫 民團頒發獎學金幫助弱勢新二代
全聯與財團法人台北市賽珍珠基金會於11日共同主辦「110學年度新住民子女獎學金頒獎典禮」，內政部移民署移民事務科林萬益副組長、全聯佩樺圓夢社會福利基金會張宜君董事特別到場鼓勵來自全國的得獎同學持續精進、努力學習。高中／職組得獎人，現就讀台灣大學醫學系的玉華同學，也以自身經歷和在場得獎同學加油打氣、互相勉勵。
記者賴正琳／綜合報導
年初，全聯與財團法人台北市賽珍珠基金會合作「搶救希望之經濟弱勢新二代助學培力計畫」零錢捐活動。為提供全國經濟弱勢新住民子女適當教育資源，以部分募得款辦理「110學年度新住民子女獎學金計畫」，評選出一般類得獎者199名、專案類75名，累計發出逾壹佰五十萬獎學金。
全聯佩樺圓夢社會福利基金會張宜君董事表示，「全聯佩樺圓夢社會福利基金會以服務弱勢兒少為主，新住民子女是其中重要關懷對象，希望透過獎學金的頒發，讓孩子擁有飛向美好未來的翅膀，與我們一起打造幸福的國度、夢想的天堂」。
玉華同學說：「『沒有傘的孩子只能努力向前衝』，我的父母都不識字，他們無法指導我的課業，沒關係，身為一位學生，我會努力做好自己的本分，別人花三分鐘理解一題數學，我花十分鐘；別人花一個小時學習一項技能，我就花一天！」她憑藉努力，終於考上台灣大學醫學系。
玉華表示，生活中雖然有很多不順遂，但正是因為我們的努力與不放棄，最後不僅抓住機會，更主動創造出了機會並把握住，她與所有得獎同學互相勉勵，未來都能夠敲響專屬於自己機會的大門。
該會盧國城董事長表示，財團法人台北市賽珍珠基金會現正努力要改隸為全國型基金會，盼藉此將服務範圍擴及各縣市，照顧更多新移民子女及家庭，感謝全聯佩樺圓夢社會福利基金會、全聯福利中心的贊助，讓該會可以提供適當的教育資源、關懷給各縣市的孩子，這些孩子也將是該會未來將服務擴及全國的重要基石，最終讓每一位在臺灣的孩子都能擁有平等的教育資源。