小米13聯手高通、徠卡雙強！Pro螢幕網友忍不住給差評
小米13系列在昨(11)晚正式於中國亮相，公佈兩款手機Xiaomi 13 與 Xiaomi 13 Pro不意外的搭載了高通最新的處理器 Snapdragon 8 Gen 2 旗艦行動晶片，同時和相機大廠徠卡強強聯手，吸睛度滿點，不過曲面螢幕讓不少網友並不喜歡，「曲面手機用到讓人惱怒」，忍不住給了差評。至於台灣何時引進？根據業內人士透露依照以往的小米在台灣的上市狀況來推測，應該會等國際版發表後，台灣才會有更近一步的動作，沒意外的話，小米13台灣是有機會看到的。
記者周淑萍/綜合報導
Xiaomi 13和Xiaomi 13 Pro都使用Snapdragon 8 Gen 2處理器，外觀使用直角設計，其實在預熱階段就有不少網友認為很有iPhone的即視感。兩款機型在螢幕、電量和相機都有些微差異。Xiaomi 13配置6.36吋平面螢幕，電量4,500mAh支援50W 無線充電和10W 反向無線充電，自拍的前鏡頭為3200萬畫素，主鏡頭的部分使用5000萬畫素，搭配1200萬畫素超廣角，以及1000萬畫素的望遠鏡頭。售價部分為3,999人民幣起跳（約17594元台幣）。 除了黑、白、藍、綠之外，還有限量訂製色版本。▲Xiaomi 13 同樣有徠卡加持。(圖／官方提供)
Xiaomi 13 Pro為6.73 吋的曲面螢幕，電量4,820mAh支援120W有線快充，50W 無線和 10W 反向無線充電，同樣使用3200萬畫素的自拍鏡頭，配置了與徠卡聯合研發的相機，使用5000萬畫素1吋SONY IMX989 感光元件，還有5000 萬像素望遠鏡頭和5000 萬像素等效超廣角鏡頭。售價為4999元人民幣起跳（約21994元台幣），即日起在中國開放預購。
Ptt網友針對小米13系列新機也有不少的討論，有人頗為期待認為：「規格蠻完整的價格看起來也不貴，重點還有萊卡加持」、「很期待這次的13」、「台灣何時開賣？」。但也有人不同的意見：「看起來真像哀鳳13」、「是高通、徠卡聯合發表會」。其中網友最有感覺的還是曲面螢幕：「曲面螢幕保護貼貼到哭出來」、「13平面螢幕外觀比曲面好看太多了！」、「曲面差評」、「曲面手機用到讓人惱怒」，甚至認為：「13 Pro雙曲面沒有13好看，如果1吋感光裝在13那就完美了！」▲Xiaomi 13 平面螢幕搭配直角外框，有網友認為很有iPhone的感覺。(圖／官方提供)▲Xiaomi 13 Pro使用曲面螢幕設計，部分網友認為操作體驗並沒有加分。(圖／官方提供)