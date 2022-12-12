Gogoro年底前購車打95折 搭配「神卡」免費爽騎好幾年
Gogoro今(12)日宣布即日起到2022年12月31日，推出指定車款限時車價95折優惠，包含經典熱銷 Gogoro 2 系列、全新女性愛車 Delight BASIC 、國民熱銷車款 VIVA MIX KEYLESS/BASIC 、家庭首選 VIVA XL KEYLESS/BASIC ，都可立即享優惠，同時還可享有政府補助，最低可以用不到4萬元換新車。如果使用號稱「神卡」的Gogoro Rewards 聯名卡消費並綁定繳納 Gogoro Network智慧電池合約電池服務費用回饋，加上補助換算下來，總價幾乎可省下8年的電池資費，相當划算。
記者周淑萍/綜合報導
電動機車的領導品牌Gogoro，搶攻年底紅包財，於即日起到2022年12月31日前購買指定車款，即享限時車價95折優惠，同步可享有政府補助。如果想要買得更加划算，可以搭配「神卡」一起用，也就是Gogoro攜手台新推出「Gogoro Rewards 聯名卡」，讓購車優惠再升級。
實際用最優惠的方式試算，購買 Gogoro 2 Delight ABS 車款，享車價95折優惠，使用「台新 Gogoro Rewards 聯名卡」刷卡消費及綁定繳納 Gogoro Network智慧電池合約電池服務費用回饋（即為 3,720 點 Gogoro Smart Points，總價值最高3,720元）。如果以政府最高補助27,300元，加總起來為 31,020元，再換算綁定聯名卡選用月繳319元自由省電池資費方案，相當於97個月（8 年 1 個月）電池資費的總費用。
淨零碳排、運具電動化，中央政府再助一臂之力！經濟部最新宣布，2022年底電動機車補助不關門、持續收件，且自 2023 年起，電動機車補助再延 4 年，民眾購買「重型」及「輕型」電動機車均可補助 7,000 元，「小型輕型」 5,100 元。2022 歲末年終，中央政府補助搶先釋出，地方政府名額倒數當中，搭配 Gogoro 限時折扣。