日本新版安保戰略：中國是對國際秩序最大戰略挑戰

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接下來，日本政府除了安保戰略之外，配合安保戰略的修訂，國家防衛戰略（原名防衛計畫大綱）及防衛力整備計畫（原名中期防衛力整備計畫）等的國防3文件本週將在內閣會議上決定。
新版安保戰略將明載日本將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」等，這是日本二次大戰後安保政策的大轉變。此外，新版安保戰略也將記載，俄羅斯對烏克蘭的侵略、中國造成台灣有事的風險增高等國際局勢急遽變化，日本有必要因應，不能僅依賴美軍，有必要建立自立的國防能力。
報導說，國防3文件內容有關對中國的看法，自民黨主張應該使用「威脅」的字眼，但公明黨對此採慎重的看法。防衛戰略的草案當中，原本記載的陳述是「對我國以及區域住民是威脅」，但是自民黨及公明黨最後採取折衷的作法，保留「威脅」的字眼，但刪除「我國以及」這些文字，意在盡量淡化與中日關係的關連。
美國10月公布國家安全戰略，將中國定位為美國最重大的地緣政治挑戰。日本的國家防衛戰略指出，「中國是美國安全保障的最嚴重挑戰」。
日本安保政策的改變牽動防衛省（國防部）預算總額，日本預定2023至2027年度國防預算共編列43兆日圓（約新台幣9兆8126億元），規模是現行的5年防衛計畫預算的1.5倍。
有關防衛預算的財源，日本政府打算採增稅方式補足防衛預算缺口，一年增稅約一兆多日圓。目前的方案是以法人稅、香菸稅、311大地震的復興（重建）特別所得稅作為財源補充。日本政府正與執政黨進行協商，將反映於執政黨稅制修訂大綱。（編輯：林治平）1111213