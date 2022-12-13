台股早盤漲逾40點　生技醫療強勢、3檔噴漲停

投資人等待關鍵通膨數據和聯準會貨幣政策決定，美股四大指數昨（12）日皆收漲，台北股市今（13）日開高走高，早盤漲逾40點，來到14657點，漲0.2%。權值股台積電來到盤上小漲，其他聯發科、旺宏、台達電相對強勢。今日盤面焦點為生技醫療股，松瑞藥、健亞、太景-KY飆漲停。另外，觀光概念股也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數12日上漲528.58點，或1.58%，收34005.04點；那斯達克指數上漲139.12點，或1.26%，收11143.74點；標普500指數上漲56.18點，或1.43%，收3990.56點；費城半導體指數上漲58.2點，或2.14%，收2779.2點。
台北股市今日早盤漲逾40點，來到14657點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤來到盤上476元小漲。同樣為晶圓代工的聯電漲1%以上，來到44元。世界先進在平盤附近、力積電則漲0.7%。其他重要電子股，聯發科相對強勢，漲1%以上，來到721元。旺宏、台達電也漲1%以上。不過，華碩跌近1%，大立光跌0.6%。
今日生技醫療股強勢走高，松瑞藥、健亞、太景-KY飆漲停，生達、中化、ABC-KY漲8%，寶齡富錦、友華、泰福-KY、亞諾法、懷特、永日、佰研、合富漲3到7%之間。威盛集團紅通通，威盛、立衛、建達漲3%，宏達電與威鋒漲逾1%。觀光事業股表現也不俗，美食-KY、亞都、新天地、晶華、王品、鳳凰、雄獅、富野、六角、亞洲藏壽司漲1到2%。