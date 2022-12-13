解決「早洩」 吃藥並非唯一的解決之道！泌尿醫公佈合併療方

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根據2014年國際性醫學會(ISSM)的資料指出，早洩的定義包含以下3個要素：
1. 陰道內射精延遲時間(IELT)較短。
2. 無法控制、或不能延遲射精。
3. 造成個人和/或伴侶不適、人際關係障礙。
蔡昇翰表示，關於早洩的成因眾說紛紜，普遍與心理，神經學，泌尿系統，荷爾蒙都有關係；另外，有5成的早洩患者也同時發生勃起功能障礙。
治療方法
早洩型態可以分為原發型、繼發型、自然變異型、以及主觀型。
「原發型」與「繼發型」的盛行率較低，但有IELT過短的狀況，需要透過行為與藥物兩者合併治療；至於「自然變異型」和「主觀型」則相反，盛行率較高但不一定有IELT短，以行為治療與諮商教育為主。
早洩的治療除了改善可能造成早洩的原因以外，主要的方式有：
1. 諮商教育與行為治療；
2. 治療同時發生的勃起功能障礙；
3. 口服藥物；
4. 局部藥物。
蔡昇翰表示，由於早洩的成因複雜，型態各異，因此藥物並不是唯一的解決之道，建議遭遇困擾的紳士們應及早就醫診療。
本文經 蔡昇翰醫師 臉書粉專《大鵰職人的日常》授權報導
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