快訊／雪霸主峰初雪登場！管理處籲：山友務必注意保暖

解決「早洩」 吃藥並非唯一的解決之道！泌尿醫公佈合併療方

解決「早洩」 吃藥並非唯一的解決之道！泌尿醫公佈合併療方
解決「早洩」 吃藥並非唯一的解決之道！泌尿醫公佈合併療方

每日健康-每日都做得到的健康

早洩是最常見的男性性功能障礙，根據統計，約有一到三成的男性發生過早洩的狀況，泌尿科醫師表示確實的數據可能更多，但藥物並非唯一的解決之道，需依據成因合併治療，建議儘早就醫為佳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
到底怎樣才是早洩呢? 理想的持續勃起時間又應該要多久呢? 振興醫院泌尿部蔡昇翰醫師在臉書粉專《大鵰職人的日常》指出，根據文獻顯示，勃起持續7-13分鐘是讓多數人滿意的狀態；而僅堅持1-2分鐘或更短就屬於早洩。

根據2014年國際性醫學會(ISSM)的資料指出，早洩的定義包含以下3個要素：

1. 陰道內射精延遲時間(IELT)較短。

2. 無法控制、或不能延遲射精。

3. 造成個人和/或伴侶不適、人際關係障礙。

蔡昇翰表示，關於早洩的成因眾說紛紜，普遍與心理，神經學，泌尿系統，荷爾蒙都有關係；另外，有5成的早洩患者也同時發生勃起功能障礙。

泌尿醫師蔡昇翰 授權提供
泌尿醫師蔡昇翰 授權提供
治療方法

早洩型態可以分為原發型、繼發型、自然變異型、以及主觀型。

「原發型」與「繼發型」的盛行率較低，但有IELT過短的狀況，需要透過行為與藥物兩者合併治療；至於「自然變異型」和「主觀型」則相反，盛行率較高但不一定有IELT短，以行為治療與諮商教育為主。

早洩的治療除了改善可能造成早洩的原因以外，主要的方式有：

1. 諮商教育與行為治療；

2. 治療同時發生的勃起功能障礙；

3. 口服藥物；

4. 局部藥物。

蔡昇翰表示，由於早洩的成因複雜，型態各異，因此藥物並不是唯一的解決之道，建議遭遇困擾的紳士們應及早就醫診療。

 

本文經 蔡昇翰醫師 臉書粉專《大鵰職人的日常》授權報導

延伸閱讀
看一場世足竟爆肥2公斤？ 營養師揭凶手：16種高熱量食物 「它」一片就破4千卡
啪啪啪提不起勁？　男士「越來越不想啪啪」6原因曝

工作忙忘記用藥　年輕女性氣喘急性發作導致呼吸衰竭！

糖尿病會造成聽力損失？最新研究：高血糖水平可能損害內耳血管損害率達30%

寶寶摔下傷到頭怎麼辦？　兒科醫師列送醫原則

「心臟病幼齡化」增擔憂　醫授4招呼籲父母關注兒童心臟健康

我是廣告 請繼續往下閱讀