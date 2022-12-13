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寶寶摔下傷到頭怎麼辦？　兒科醫師列送醫原則

寶寶摔下傷到頭怎麼辦？　兒科醫師列送醫原則
寶寶摔下傷到頭怎麼辦？　兒科醫師列送醫原則

每日健康-每日都做得到的健康

寶寶到了學翻、爬、走的年齡階段，摔倒、撞傷頭是常見的事故。誠心親子聯合診所兒科部院長洪千惠醫師在臉書粉專《千千醫師的媽咪養成之道》透露，她2歲多的兒子也常從床上、椅子摔下來，身為媽媽的她已習以為常，她表示，輕度的頭部鈍傷幾乎都不會造成什麼不適，但家長可根據幾個送醫原則密切觀察小孩的狀況，若摔下後出現任何異常症狀，則需及時送醫檢查。

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洪千惠在文中提到，近日有一對爸媽帶著8個月大的寶寶來看診，媽媽擔心地表示小孩在凌晨4點多時從床上摔下，想請醫師幫忙做一個超音波檢查，經過一輪理學檢查和簡易的神經學檢查、醫師也使用探頭掃了一下寶寶的囟門。寶寶來看診時一雙眼睛好奇地轉啊轉的，看起來狀況很好，洪千惠也跟媽媽表示不必擔心，如果有腦出血的話，從寶寶摔下時至看診時間，應該會出現一些症狀了

洪千惠表示，輕度的頭部鈍傷幾乎都不會造成不適，但數據顯示，有5%的病患會出現腦出血、挫傷等症狀，而有1 %的患者則需要住到加護病房以便觀察甚至進行手術治療。

洪千惠醫生　授權提供
洪千惠醫生　授權提供
根據Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) clinical predictors for ciTBI的研究指出，當頭部外傷的孩子出現昏迷指數小於14分(滿分15分)、意識狀態有改變、有明顯的頭顱骨折、基底顱骨骨折(熊貓眼、耳出血、耳後瘀青、腦脊髓液外漏)、抽搐或局部神經學異常、囟門腫脹、甚至懷疑兒虐等，就要小心可能是嚴重的腦損傷，就診時需及時安排腦部電腦斷層檢查。

送醫原則

另外，兩歲以上的孩子，即便昏迷指數滿分，但出現以下幾個表現，必需留院觀察4至6小時，若期間出現症狀惡化，則需進行電腦斷層掃描：

l  意識喪失

l  嘔吐

l  嚴重頭痛

l  高處跌落(1.5公尺以上)

l  嚴重車禍

而兩歲以下的孩子，符合以下症狀及表現，同樣需要留院觀察4至6小時，若中間出現症狀惡化，需進一步安排電腦斷層掃描：

l  喪失意識大於5秒

l  嚴重車禍

l  高處摔落(0.9公尺以上)

l  出現頭皮血腫

l  外傷後有出現嗜睡或躁動

l  嘔吐

l  小於三個月大

洪千惠醫生　授權提供
洪千惠醫生　授權提供
由於國外發生不少與嬰兒床圍有關的窒息死亡事故，因此洪千惠提醒家長，要避免孩子從床上摔落，不建議使用床圍，最好的防跌做法是，不要單獨將寶寶放置在非嬰兒床的床上；此外，也可以考慮在床邊放置安全地墊或巧拼，避免摔落時直接撞擊堅硬的地板、磁磚。

 

本文經 兒科醫生洪千惠 臉書粉專千千醫師的媽咪養成之道》授權報導

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