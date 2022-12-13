寶寶摔下傷到頭怎麼辦？　兒科醫師列送醫原則

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洪千惠表示，輕度的頭部鈍傷幾乎都不會造成不適，但數據顯示，有5%的病患會出現腦出血、挫傷等症狀，而有1 %的患者則需要住到加護病房以便觀察甚至進行手術治療。
根據Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) clinical predictors for ciTBI的研究指出，當頭部外傷的孩子出現昏迷指數小於14分(滿分15分)、意識狀態有改變、有明顯的頭顱骨折、基底顱骨骨折(熊貓眼、耳出血、耳後瘀青、腦脊髓液外漏)、抽搐或局部神經學異常、囟門腫脹、甚至懷疑兒虐等，就要小心可能是嚴重的腦損傷，就診時需及時安排腦部電腦斷層檢查。
送醫原則
另外，兩歲以上的孩子，即便昏迷指數滿分，但出現以下幾個表現，必需留院觀察4至6小時，若期間出現症狀惡化，則需進行電腦斷層掃描：
l 意識喪失
l 嘔吐
l 嚴重頭痛
l 高處跌落(1.5公尺以上)
l 嚴重車禍
而兩歲以下的孩子，符合以下症狀及表現，同樣需要留院觀察4至6小時，若中間出現症狀惡化，需進一步安排電腦斷層掃描：
l 喪失意識大於5秒
l 嚴重車禍
l 高處摔落(0.9公尺以上)
l 出現頭皮血腫
l 外傷後有出現嗜睡或躁動
l 嘔吐
l 小於三個月大
由於國外發生不少與嬰兒床圍有關的窒息死亡事故，因此洪千惠提醒家長，要避免孩子從床上摔落，不建議使用床圍，最好的防跌做法是，不要單獨將寶寶放置在非嬰兒床的床上；此外，也可以考慮在床邊放置安全地墊或巧拼，避免摔落時直接撞擊堅硬的地板、磁磚。
本文經 兒科醫生洪千惠 臉書粉專《千千醫師的媽咪養成之道》授權報導
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