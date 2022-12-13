「心臟病幼齡化」增擔憂　醫授4招呼籲父母關注兒童心臟健康

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根據外媒American Heart Association報導，美國心臟協會指出，在2至19歲兒童與青少年中，僅有2.2%的人在包括飲食、身體活動和體重指數在內的評分系統中，獲得「最佳」的評分。雖然近57%的2至5歲兒童，其得分較高；但在11至19歲的青少年中，這一比例驟降至14%。
美國波士頓兒童醫院的兒科心臟病專家費蘭帝醫生（Dr. Sarah de Ferranti）表示，「預防勝於治療，父母應從孩童時期起，就開始關注孩子的心臟健康，控制心臟病發生的風險因素，預防成年後可能發生的心臟病」。
4招保護孩子的心臟健康一、培養健康的飲食習慣
西北大學兒科和預防醫學助理教授佩拉醫生（Dr. Amanda Marma Perak），引用美國農業部倡導的「MyPlate」方法，盤中一半的食物是蔬菜和水果、四分之一是瘦肉蛋白、四分之一是全穀物，還有乳製品。
二、讓孩子們動起來
佩拉醫生直言，鍛煉可以從小開始。無論是通過正規的體育課程，或是到公園玩耍，符合孩子年齡的體育活動，應該納入家庭的日程安排中。
▲ 符合孩子年齡的體育活動，應該納入日程安排。（示意圖／Pixabay）
三、充足的睡眠
根據美國心臟協會的說法，兒童每日所需的睡眠時間因年齡而異。
4至12個月的嬰兒，每日12至16小時。
1至2歲的兒童，每日11至14小時。
3至5歲的兒童，每日10至13小時。
6至12歲的兒童，每日9至12小時。
13至18歲的青少年，每日8至10小時。
四、了解心理健康的重要性
父母應時刻留意孩子的心理健康狀況，因爲心理健康被證實可直接影響心臟健康。兒童時期遭受的心理壓力，可能演變爲成年後的不良生活習慣，甚至是心血管疾病。
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