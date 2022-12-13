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「心臟病幼齡化」增擔憂　醫授4招呼籲父母關注兒童心臟健康

「心臟病幼齡化」增擔憂　醫授4招呼籲父母關注兒童心臟健康
「心臟病幼齡化」增擔憂　醫授4招呼籲父母關注兒童心臟健康

每日健康-每日都做得到的健康

兒童及嬰幼兒的心臟血管疾病，大致可分為兩類，即「先天性」和「後天性」。先天性心臟病是天生心臟血管構造異常，每一千個新生兒中，大約有六至十個嬰兒患有先天性心臟病。後天性心臟病則是在嬰兒或孩童時期，由於發炎、病毒、細菌感染，或代謝異常所引起的。若在孩童時期給予關注、及時治療，可避免後天性心臟病在成年後演變成嚴重心臟疾病。

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▲ 若在孩童時期關注心臟健康，可避免後天性心臟病演變成重疾。（示意圖／Pixabay）

根據外媒American Heart Association報導，美國心臟協會指出，在2至19歲兒童與青少年中，僅有2.2%的人在包括飲食、身體活動和體重指數在內的評分系統中，獲得「最佳」的評分。雖然近57%的2至5歲兒童，其得分較高；但在11至19歲的青少年中，這一比例驟降至14%。

美國波士頓兒童醫院的兒科心臟病專家費蘭帝醫生（Dr. Sarah de Ferranti）表示，「預防勝於治療，父母應從孩童時期起，就開始關注孩子的心臟健康，控制心臟病發生的風險因素，預防成年後可能發生的心臟病」。

 

4招保護孩子的心臟健康

一、培養健康的飲食習慣

西北大學兒科和預防醫學助理教授佩拉醫生（Dr. Amanda Marma Perak），引用美國農業部倡導的「MyPlate」方法，盤中一半的食物是蔬菜和水果、四分之一是瘦肉蛋白、四分之一是全穀物，還有乳製品。

二、讓孩子們動起來

佩拉醫生直言，鍛煉可以從小開始。無論是通過正規的體育課程，或是到公園玩耍，符合孩子年齡的體育活動，應該納入家庭的日程安排中。

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▲ 符合孩子年齡的體育活動，應該納入日程安排。（示意圖／Pixabay）

三、充足的睡眠

根據美國心臟協會的說法，兒童每日所需的睡眠時間因年齡而異。

4至12個月的嬰兒，每日12至16小時。

1至2歲的兒童，每日11至14小時。

3至5歲的兒童，每日10至13小時。

6至12歲的兒童，每日9至12小時。

13至18歲的青少年，每日8至10小時。

四、了解心理健康的重要性

父母應時刻留意孩子的心理健康狀況，因爲心理健康被證實可直接影響心臟健康。兒童時期遭受的心理壓力，可能演變爲成年後的不良生活習慣，甚至是心血管疾病。

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