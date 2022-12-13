工作忙忘記用藥　年輕女性氣喘急性發作導致呼吸衰竭！

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十人中即一人 氣喘成最常見慢性病近年來，台灣氣喘盛行率不斷上升， 2018年出版之《台灣成人氣喘臨床照護指引》中提到，20歲以下兒童及青少年被診斷為氣喘的比例為15.7%；成年人也有10.57% 。而氣喘總人口中，更有約3-5%為死亡率較高之「嚴重氣喘」 ，廖光明醫師說：「嚴重氣喘患者，即便使用高劑量吸入型類固醇及支氣管擴張劑，病情也未必可獲控制，須再接受進一步治療。」
嚴重氣喘非單一因素造成 生物製劑助對症下藥嚴重氣喘本身異質性（heterogeneity）高，雖同為嚴重氣喘，但患者病因與適合的治療方式皆不盡相同。除了一般氣喘患者因未遵從醫囑用藥，導致呼吸道產生重塑（airway remodeling）、纖維化，進而惡化成嚴重氣喘之外；另有一類患者是因血液中嗜伊酸性白血球（eosinophil）過多所致。
嗜伊酸性白血球與過敏發炎反應相關，當人體肺部表皮細胞受到刺激，產生第二型發炎反應 ，便會活化嗜伊酸性白血球、使其增生，引發氣喘急性發作。廖光明醫師指出，過去這類患者除吸入型類固醇及支氣管擴張劑之外，常需同時搭配使用劑量較高之口服類固醇，長期下來，可能導致水牛肩、月亮臉等副作用。
所幸醫學發展持續進步，生物製劑的出現，讓臨床上治療氣喘的武器選擇更加多元，也可協助患者減少口服類固醇的用量。廖光明醫師表示，「若能確實找出適合的患者來接受生物製劑治療，通常只要每個月打一次針，症狀都能大獲改善」。
氣喘、感冒分不清 出現「這兩點」儘速就醫檢查根據統計，台灣嚴重氣喘患者約有1800多名，目前正在接受治療的卻僅有約1300人 。廖光明醫師提醒，由於氣喘症狀如咳嗽、哮喘及胸悶，對民眾來說易與感冒混淆，若觀察到症狀久而不癒，或在夜間及清晨時感到特別喘，都建議至醫院安排進一步檢查，透過系統性的逐步分析，包含病史確認、理學檢查與共病評估等，及時找出確切病因及過敏原。
廖光明醫師強調：「面對氣喘，只有盡早診斷與治療，才能幫助患者回復正常生活狀態。」
PM-TW-MPL-PRSR-220001 Date of preparation: Nov 2022
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55829
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