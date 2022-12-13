藥品異常不要吃！5狀況應退換、通報確保用藥安全

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認識常見藥品不良品５類型
常見的藥品不良品類型包括：
・產品包裝異常
產品密封性不良，藥品的容量、數量及外包裝標示數值不一樣；盛裝藥品的容器毀損（瓶子破裂、瓶子無法打開）；瓶子內溶液滲漏出來；或像包裝錠劑或膠囊的PTP裡面是空的沒有藥錠等。
・外觀異常
像是錠劑的顏色變色、上面有黑點；或是錠劑破碎；軟膏擠壓出來的油跟水分層等等都是。
・雜質／異物
例如錠劑或是注射劑裡，有毛髮、小碎片等。
・標示異常
藥品的名稱、成分或是含量等標示有誤；或是瓶子上缺少批號及有效期限；亦或是標示不清楚及標示有被塗改等皆是不對的。
・療效不等
與目前使用藥品（相同成分、相同劑型與相同劑量）的藥品，更換廠牌後，感覺治療效果不好，或者是服用後發生過敏、發燒、頭暈等的不良反應。
立即通報確保用藥安全！條碼掃藥、照片上傳一手搞定
當發現有上述任何一個情形時，可以將發生時間、藥品資訊及照片透過藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統進行通報，衛生主管機關將進行後續處理作業。除了藥品之外，舉凡藥品、醫療器材等都可以利用這個系統通報。不良品的即時通報，可以協助衛生主管機關掌握不良品相關資訊，正確評估危害民眾之風險性，必要時發布新聞稿，並進行產品回收，並協助廠商釐清不良品發生之可能原因，要求廠商落實執行矯正及預防措施，確保民眾用藥安全。
拒絕藥品不良品！保障你我用藥安全
食品藥物管理署的藥品品質把關機制，從源頭的原料藥來源、上市前的療效、安全與品質審查、生產製造管理、藥品運銷管理到上市後的藥品安全監控制度，完整建構藥品品質管理制度。此外，也主動監視國內、外藥品安全或品質警訊、進行市售品抽驗及製造廠機動性稽查等措施，一旦發現有品質問題，透過風險管控機制，必要時會進行市售品回收、甚至註銷該藥品許可證等措施，以保障民眾用藥安全。因此，當發現服用的藥品有問題時，請即時通報，以保障你我的用藥安全。
藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統：https://qms.fda.gov.tw
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