寒流來爽吃！嬤煮麻油雞「教1撇步」點亮冬天：喝完暖爆
時序已經進入冬天，本週也即將迎來今年首波冷氣團，週末恐怕清晨低溫下探7度至9度，民眾必定要加穿衣物保暖，除此之外，寒冷天裡來一碗熱湯更是不可或缺，許多人愛在冬天烹煮麻油雞、香菇雞湯等等，都是暖身子的首選湯品。近日，就有網友分享麻油雞烹煮小撇步，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「寒流這禮拜要來了，週末已經準備好麻油雞的材料，準備好好來回味補個身體暖暖胃，大家平常煮麻油雞會加水嗎？我們家從我阿嬤那代開始，都教說不用加水，湯頭更鮮甜，雞肉也更入味，而且喝起來更溫暖呢！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「不加水+1！全酒麻油雞喝起來就是暖胃！」、「阿嬤才是內行人，真正懂吃的都是不加水的」、「我老公就愛全酒不加水，冬天低溫也不怕」、「試過不加水，喝完真的很暖，今年還要再多煮一些」、「全酒麻油雞身子喝完暖爆，不過喝完記得不要再出門開車騎車了喔！」、「全酒麻油雞真的湯頭很甜，米酒揮發的香氣真的有夠好喝」。
而也有婆媽分享全酒麻油雞作法表示「只要在煮麻油雞的時候，加入兩瓶半的米酒，讓米酒蓋到雞肉上面，然後省去加水這步驟，轉中火讓酒精揮發之後，湯就很鮮甜，肉也會入味好吃！冷天喝上一碗絕對非常暖！」（編輯：張嘉哲）