寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

「多元台灣！愛舞國界」　新住民舞蹈大賽精彩展演

▲2022「新住民舞蹈比賽」。（圖／教育部提供）
▲2022「新住民舞蹈比賽」。（圖／教育部提供）

記者賴正琳／綜合報導

教育部自105年起辦理「新住民舞蹈比賽」，邀請新住民朋友組成的社區團體、舞蹈社團以及新住民學子等共襄盛舉。今(111)年全區決賽在10日下午1時30分於桃園展演中心展演廳舉行，現場有新住民與「新二代」的精湛舞蹈作品，體驗豐富的藝文饗宴。

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教育部表示，為提供新住民及其子女一個發揮母國藝術及多元文化優勢，同時提升國人進一步認識、瞭解其藝術與文化，以及展現不同民族間多元文化融合與交流的機會，教育部依據新住民教育揚才計畫辦理「新住民舞蹈比賽」，期以創建一個嶄新藝文平台，讓不同語言、文化、背景的新住民朋友進行交流。2022新住民舞蹈比賽初賽分別在10月1日、11月7日、11月20日分區辦理完畢，計有來自於英國、美國、法國、越南、緬甸、泰國、柬埔寨、印尼、巴拉圭及中國等10個國家，共65隊、445名新住民朋友參加比賽，總計19隊、109名進入決賽。

教育部指出，新住民舞蹈比賽自辦理以來，獲得了新住民朋友的廣大迴響，他們在舞台上各自展現最傲人奪目的母國舞蹈，舉凡縣市社區成長團體、全省各地舞蹈社團、新住民學子，乃至來台打拼的第一代等都踴躍共襄盛舉。歷年獲獎者更受邀擔任教育部新南向教育展、內政部移民節踩街、快閃等活動的表演嘉賓，向國人展現異國舞蹈與文化的獨特魅力。教育部也期望透過舞蹈競賽，突破國籍界限，呈現蓬勃多元文化創意，進而培育新住民表演藝術人才。

教育部指出，自印尼來台已逾10年的鄭麗娜，已連續5年參賽，今年更和10歲的兒子鄭冠銘共同組隊，她希望借由比賽將母國傳統舞蹈傳承給下一代，讓孩子有更多機會了解自家鄉文化；就讀台中市私立慈明高級中學的學生莫忠良受到老師及同學鼓勵，今年首次參賽，帶來印尼家鄉特色舞碼《尖尖鳥舞蹈》，他身著的炫彩奪目舞衣更是由朋友們一針一線縫製完成，像是將母國的祝福穿在身上；桃園齊風雲南舞蹈班已連續4年參加比賽，從初次參賽未入選，到入選佳作，今年更獲得北區初賽優選，帶給團隊成員極大鼓勵；另有許多參賽者表示，在隨著家鄉音樂練習舞蹈時，靈魂好像真的回自己的母國，也在比賽練習時認識了不同國家的好姊妹，建立如親人般的感情。 

教育部提到，未來仍將持續透過新住民舞蹈競賽，讓不同語言、文化、背景的新住民朋友們匯聚一堂，在舞台上各自展現出最傲人奪目的母國舞蹈，並以舞蹈交流各不同國界與家鄉的文化及故事，為台灣這片土地注入更加豐厚的文化及表演藝術能量。敬邀各地民眾與舞蹈同好共同來感受新住民與新二代朋友們的精湛舞蹈作品，體驗精采豐富的藝文饗宴，詳情可至臉書「新住民舞蹈比賽」查詢。

▲新住民與「新二代」的精湛舞蹈作品。（圖／教育部提供）
▲新住民與「新二代」的精湛舞蹈作品。（圖／教育部提供）

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