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消除一切形式種族歧視國際公約　首次發表國家報告及街訪

▲發表會上公布由網紅孫女所進行的《ICERD街訪調查局》。（圖／記者攝於2022.12.14）
▲發表會上公布由網紅孫女所進行的《ICERD街訪調查局》。（圖／記者攝於2022.12.14）

記者賴正琳／綜合報導

內政部於今（14）日舉辦「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD）首次國家報告發表記者會，由行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報召集人政務委員羅秉成主持，並由內政部次長陳宗彥說明近3年政府推動 《ICERD》的具體措施。

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發表會上公布由網紅孫女所進行的《ICERD街訪調查局》，讓大家看看普羅大眾對種族歧視的看法。其中有民眾提到，自己很不喜歡「外勞」這個詞，認為充滿歧視意味；有民眾則指出有聽聞鄰居家中有移工被虐待，不給吃飯的事情；有民眾則說在歐洲有遇到被歧視的狀況，認為白人店家對黃種人依然有歧視存在。孫女實際詢問外國人、在地人、長輩和原住民青年，讓大家聽聽民間的看法。目前民間普遍都沒聽過《ICERD》，也期待未來會有更多人了解和關注此議題。

▲行政院政務委員兼發言人羅秉成致詞。（圖／移民署提供）
▲行政院政務委員兼發言人羅秉成致詞。（圖／移民署提供）
羅秉成表示，台灣能在國際被看見，除經濟成就表現外，還有人權發展的進步，雖然我國現在非聯合國會員國，但仍不斷向國際人權標準看齊，自主承諾實踐國際人權公約，參考聯合國審查模式，結合在地經驗，建立我國的公約推行及審查機制。《ICERD》是聯合國九大核心人權公約之一，也是我國唯一於退出聯合國以前就完成簽署、批准及存放手續的國際公約，具有國內法效力。今（111）年台灣推動人權工作成果豐碩，今日發表 ICERD首次國家報告，可說是在人權保障上又向前邁進了一大步。「我國有許多改善的方面，然而在人權保障上有非常多的地方能進步，例如遠洋漁業的外籍移工，我們的保障十分不足。包括工時長、沒有網路資源和偶爾出現苛待外籍勞工的狀況。國際公約只是一個開端，底下的對話和溝通該積極展開。」

陳宗彥表示，國家報告的撰寫過程，共有34個關心本議題的民間團體及人權組織參與，提出了許多寶貴的建議，內政部也將相關資訊都鏊理納入首次國家報告中，使這份報告更加完整，同時也展現政府積極落實推動《ICERD》的各項政策及努力。「很坦然地面對，並踏實地處理。公布報告後，接下來將面對國際各界的審查。」陳宗彥在發佈會上說。

▲內政部政務次長陳宗彥致詞。（圖／移民署提供）
▲內政部政務次長陳宗彥致詞。（圖／移民署提供）
ICERD首次國家報告以多元文化為核心，從推動「原住民族歷史及轉型正義小「少數族群語文、文化復振」，以及「生活適應等基本人權維護」3大主軸架構，分別由法規、組織、政策、教育及宣導等各個層面，檢視政府是否達成 ICBRD 國家報告「落實種族平等及消除種族歧視」的宗旨。此外，ICERD首次國家報告，也從受保護的主體對象，檢視政府對於各種族、族群積極推動的平權措施，對象包括原住民族、客家族群、蒙藏族、新住民、移工及其他非公民等，並分別說明對於各種族、族群事務的不同任務目標及需求。

內政部指出，ICERD首次國家報告已置於內政部移民署官網(www.immigration.gov.tw/5385/7445/250283），供各界閱覽，未來內政部也將持續結合各界資源及力量，積極落實推動。

▲ICERD首次國家報告正式發表出席長官及貴賓合影。（圖／移民署提供）
▲ICERD首次國家報告正式發表出席長官及貴賓合影。（圖／移民署提供）

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