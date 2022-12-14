消除一切形式種族歧視國際公約　首次發表國家報告及街訪

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羅秉成表示，台灣能在國際被看見，除經濟成就表現外，還有人權發展的進步，雖然我國現在非聯合國會員國，但仍不斷向國際人權標準看齊，自主承諾實踐國際人權公約，參考聯合國審查模式，結合在地經驗，建立我國的公約推行及審查機制。《ICERD》是聯合國九大核心人權公約之一，也是我國唯一於退出聯合國以前就完成簽署、批准及存放手續的國際公約，具有國內法效力。今（111）年台灣推動人權工作成果豐碩，今日發表 ICERD首次國家報告，可說是在人權保障上又向前邁進了一大步。「我國有許多改善的方面，然而在人權保障上有非常多的地方能進步，例如遠洋漁業的外籍移工，我們的保障十分不足。包括工時長、沒有網路資源和偶爾出現苛待外籍勞工的狀況。國際公約只是一個開端，底下的對話和溝通該積極展開。」
陳宗彥表示，國家報告的撰寫過程，共有34個關心本議題的民間團體及人權組織參與，提出了許多寶貴的建議，內政部也將相關資訊都鏊理納入首次國家報告中，使這份報告更加完整，同時也展現政府積極落實推動《ICERD》的各項政策及努力。「很坦然地面對，並踏實地處理。公布報告後，接下來將面對國際各界的審查。」陳宗彥在發佈會上說。
ICERD首次國家報告以多元文化為核心，從推動「原住民族歷史及轉型正義小「少數族群語文、文化復振」，以及「生活適應等基本人權維護」3大主軸架構，分別由法規、組織、政策、教育及宣導等各個層面，檢視政府是否達成 ICBRD 國家報告「落實種族平等及消除種族歧視」的宗旨。此外，ICERD首次國家報告，也從受保護的主體對象，檢視政府對於各種族、族群積極推動的平權措施，對象包括原住民族、客家族群、蒙藏族、新住民、移工及其他非公民等，並分別說明對於各種族、族群事務的不同任務目標及需求。
內政部指出，ICERD首次國家報告已置於內政部移民署官網(www.immigration.gov.tw/5385/7445/250283），供各界閱覽，未來內政部也將持續結合各界資源及力量，積極落實推動。