《獵人》手遊要來了！遊戲畫面首度曝光 4大亮點搶先看
日本超人氣漫畫《獵人》（HUNTER×HUNTER）日前歷經將近4年停刊後，隨著作者冨樫義博回歸，終於在10月重啟連載。而對於粉絲來說，好消息不僅於此，由漫畫正版授權的手遊《獵人×獵人》也將於今年底推出，台港澳代理商DeNA今（14）日也透過媒體試玩會首度公開遊戲畫面，除了透過劇情重新陪伴主角小傑成為獵人外，還有天空競技場、陷阱塔等多元的競技系統，以及玩家組隊挑戰世界BOSS等4大亮點；《NOWnews》記者透過實機遊玩認為，雖然角色在移動和對戰時的手動操作仍有改善空間，但「自由探索」以及「高度還原動畫IP」的《獵人》世界著實驚艷，沈浸感十足，《獵人×獵人》將在下週二（12/20）展開限時封測活動，有興趣的玩家千萬別錯過。
記者張志浩/綜合報導
官方表示，《獵人 × 獵人》正版授權手機遊戲改編自2011年《HUNTER × HUNTER》動畫，是以冒險養成為核心，加入獨創戰鬥機制，並結合MMORPG概念的作品，玩家初次進入遊戲時會從熟悉的鯨魚島開始，與故事中的主角小傑一起追尋父親，並履行與米特阿姨的約定，踏上成為獵人的道路，並在途中結識眾多好友，展開刺激與悸動交織的冒險篇章。
《獵人×獵人》營運總監謝仲鎧在媒體試玩會表示，手遊將以主角團們的劇情為主線，透過各項任務解鎖更多角色後，組成隊伍解決旅程中面對的各式阻礙，透過與各個RPG的互動，也能激起當初觀看原作時的激動；而《獵人 × 獵人》除了可用手動操作外，也支援自動戰鬥，當未激活的角色技能累積達一定程度後，會自動放出大絕協助玩家，將手動與類似卡牌遊戲的策略戰術融合，讓《獵人×獵人》更加多元。
《NOWnews》記者透過實機遊玩後，對《獵人×獵人》最驚豔的元素在於高度還原動畫IP的成果，角色的經典招式、衣著和個性塑造，和當初觀看原作時如出一徹，而主線劇情的動畫也毫不馬虎，足以讓沒看過《獵人》的玩家能快速融入這個世界，整體來說值得期待，不過由於遊戲尚在開發中，相信遊戲內的地圖規劃、畫質、戰鬥畫面，以及未來角色的獲得方式、劇情走向等，都還有改善和創新空間，才不會讓首款《獵人》相關手遊最後僅依靠「情懷」生存的作品。