新二代策劃走秀　出席活動發表自身看法

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社會處表示，新住民子女人口數不斷增加，這一群土生土長的台灣人，成長過程常伴隨自我認同的焦慮與不安，10年來新住民中心鼓勵新二代參與公共事務為自己發聲，今年移民節系列活動，從東南亞影展、快閃演出、創意走秀到異國童玩，都由二代來籌辦。屏東縣政府積極推動「一鄉鎮一特色共融遊戲場」以來，廣受好評，很高興，新住民二代在移民節規劃七國（越南、印尼、泰國、法國、日本、馬來西亞及菲律賓）的異國童玩闖關活動，帶領民眾一起打開新視野，除了增加自我認同，也增加社區對於異國文化的包容性及學習力。
參與活動異國童玩規劃與東南亞影展的新二代史婕瑀分享，原先從新住民議題的旁觀者，到現在能夠置身其中，用微小的力量向大眾介紹什麼是新住民、他們為台灣帶來怎麼樣的美，過程中也許會感受到一些不友善，但更多的是大眾對移民的改觀。身為新二代，感到很幸福、很有成就感！籌辦走秀的新二代張雅雯說：這次參與有來自中國、越南、印尼、泰國、緬甸、菲律賓及馬來西亞等七國新住民家庭，在三區新住民中心社工的扶植與培力下，不僅拉近自己與媽媽之間的距離，也讓封閉的新住民家庭走入社區、提升自信。
社會處劉美淑處長也提到，新住民二代所規劃的異國童玩，除了引發孩子探索童玩的樂趣，同時也促進不同族群的情感交流，整場移民節活動讓一家大小都可以從動、靜態展中認識與體驗多元文化。12月17、18日東南亞影展，也都由新二代來擔任影展分享人，邀請大家用行動力力挺二代推廣多元文化。