噁爆！桃園早餐店老鼠猛啃油條　衛生局依法開罰

新二代策劃走秀　出席活動發表自身看法

▲屏東移民節以「Great Power！」為主題。（圖／屏東縣政府）
▲屏東移民節以「Great Power！」為主題。（圖／屏東縣政府）

記者賴正琳／綜合報導

今年屏東移民節以「Great Power！」為主題在縣立體育館前草皮盛大舉行，由新住民中心社工培力的十七組國際家庭走秀成為舞台焦點！現場還有新住民二代劉威廷搭配越籍胡清嫻主持，過程如同金馬獎的星光大道，新住民穿上家鄉特色服飾走秀，並且展示來自中國、馬來西亞、土耳其等異國春節好禮，展現出屏東新力量與新能量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動由立委周春米、屏東縣議員李世斌、內政部移民署專勤隊黃仲傑隊長、內政部移民署南區事務大隊屏東服務部武淑賢主任等貴賓共襄盛舉。此外，縣府也特別邀請即將接棒新任縣長的周春米立委穿上新住民傳統服飾，頒發111年度「讀書好、好讀書」讀書心得徵文比賽前三名。

社會處表示，新住民子女人口數不斷增加，這一群土生土長的台灣人，成長過程常伴隨自我認同的焦慮與不安，10年來新住民中心鼓勵新二代參與公共事務為自己發聲，今年移民節系列活動，從東南亞影展、快閃演出、創意走秀到異國童玩，都由二代來籌辦。屏東縣政府積極推動「一鄉鎮一特色共融遊戲場」以來，廣受好評，很高興，新住民二代在移民節規劃七國（越南、印尼、泰國、法國、日本、馬來西亞及菲律賓）的異國童玩闖關活動，帶領民眾一起打開新視野，除了增加自我認同，也增加社區對於異國文化的包容性及學習力。

▲異國市集大受好評。（圖／屏東縣政府提供）
▲異國市集大受好評。（圖／屏東縣政府提供）
參與活動異國童玩規劃與東南亞影展的新二代史婕瑀分享，原先從新住民議題的旁觀者，到現在能夠置身其中，用微小的力量向大眾介紹什麼是新住民、他們為台灣帶來怎麼樣的美，過程中也許會感受到一些不友善，但更多的是大眾對移民的改觀。身為新二代，感到很幸福、很有成就感！籌辦走秀的新二代張雅雯說：這次參與有來自中國、越南、印尼、泰國、緬甸、菲律賓及馬來西亞等七國新住民家庭，在三區新住民中心社工的扶植與培力下，不僅拉近自己與媽媽之間的距離，也讓封閉的新住民家庭走入社區、提升自信。

社會處劉美淑處長也提到，新住民二代所規劃的異國童玩，除了引發孩子探索童玩的樂趣，同時也促進不同族群的情感交流，整場移民節活動讓一家大小都可以從動、靜態展中認識與體驗多元文化。12月17、18日東南亞影展，也都由新二代來擔任影展分享人，邀請大家用行動力力挺二代推廣多元文化。

▲立委周春米、屏東縣議員李世斌、內政部移民署專勤隊黃仲傑隊長、內政部移民署南區事務大隊屏東服務部武淑賢主任等貴賓共襄盛舉。（圖／屏東縣政府）
▲立委周春米、屏東縣議員李世斌、內政部移民署專勤隊黃仲傑隊長、內政部移民署南區事務大隊屏東服務部武淑賢主任等貴賓共襄盛舉。（圖／屏東縣政府）

消除一切形式種族歧視國際公約　首次發表國家報告及街訪

影／泰國購物商場必買清單　揭秘台泰小夫妻逛街日常

「多元台灣！愛舞國界」　新住民舞蹈大賽精彩展演

海外三長齊聚印尼雅加達　分享學校經營及促進交流

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀