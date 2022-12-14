經濟部5G通訊輸出東協國家　攜手法國達梭接軌國際

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部技術處處長邱求慧表示，經濟部技術處整合台灣具備優良數位科技創新及硬體設備研發能力，自110年啟動智慧機械雲計畫，已有1,500家廠商加入會員、超過70家廠商導入使用，業界投資額達新臺幣28億元；更協助五大產業提升智慧製造應用層次達可視化、可分析、可預測之境界，帶動佳和實業、台灣微軟、祁昌、元翎精密、東豐、千附精密、精浚及鼎基資訊等105家廠商投資。智慧機械雲平台明年正式升級為國際化服務，成為全世界第一個開放式的機械與製造軟體平台，結合首創零信任(ZeroTrust)資安防護系統，為產業提供更安全有保障的數位服務。
台灣智慧製造大聯盟會長柯拔希表示，智慧機械雲平台是由機械公會於智慧機械產業白皮書當中，擘劃機械產業發展藍圖，提出產業切身需求，幸獲政府大力支持，加上國內重要研發法人單位共同努力，一手催生出來的，讓機械產業能夠在積極推動智慧機械發展的同時，能藉由智慧機械雲平台共享經濟的概念與方式，使用共通性的軟體，更輕易地導入智慧製造。
台灣機械工業同業公會理事長魏燦文表示，臺灣機械業分大、中、小不同規模，傳統中小企業若有軟體需求，多半是透過系統整合商設計專用型的軟體，然而，這其實是業界的普遍需求，導致很多廠商重覆開發以及人力、金錢的浪費。再者，機械領域原本軟體人才難求，這都是機械業拚數位轉型的難處。透過智慧機械雲平台上共通性與專用性軟體，可以使中小企業及系統整合商運用這些已開發的軟體進行重組，快速滿足產業需要，加速數位轉型的腳步與進程。
工研院院長劉文雄指出，疫後企業對遠端技術服務，需求相當迫切，在經濟部技術處支持下，工研院協同其他法人建置全球第一個開放式機械與製造軟體平台，已提供金屬、電子、塑橡膠、紡織等跨產業的智慧製造整體解決方案，具有豐碩成果，如塑橡膠設備的富強鑫導入監控與分析模組，降低人工檢測成本15%，提高產品附加價值；電子設備商聯策科技結合監控模組與AR/VR穿戴裝置，協助終端客戶進入國際供應鏈，明年更會擴大跨雲應用及跨國服務；此次工研院與機械公會、達梭系統、中華電信簽署MOU是國際合作及搶進新南向市場的新起點，更是讓國內業者與全球客戶即時合作，提高供應鏈的應變能力。