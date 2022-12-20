全盈+PAY祭5重好康 註冊滿額送百元購物金 免費換咖啡
走向行動支付戰國時代，人人手機內都有多種付款方式，逐漸取代過往現金為王的世代，但是要在對的場合，選擇最划算的行動支付，才能巧妙地替自己省下荷包，尤其現在便利超商消費，幾乎成為每天必要開銷，就有不少網友就分享了使用全盈+PAY的經驗，一直到年底前（12/27）不僅全新註冊的會員綁定指定信用卡，消費滿額贈50元全盈儲值金之外，還有多重購物優惠，甚至12月底前加碼，新註冊會員只要單筆消費滿200元，就送100元全家購物金（限量3萬份）。
生活中心/綜合報導
為了增加全盈+PAY使用者，現在全家便利商店祭出了「升級5好康」活動，民眾只要在年底前註冊全盈+PAY，就能直接獲得註冊禮，Let's Cafe中杯美式咖啡一杯，另外，這種好康當然要通知左鄰右舍，拿完註冊禮後，也別忘了推薦好友使用，因為即日起到明年3/31，每成功推薦一位好友註冊成為全盈+PAY會員，推薦人就可以獲得全盈儲值金66元，限量66666份，想要的民眾，還得手刀揪團好友一同註冊全盈+PAY。
另外，為了回饋註冊會員，全家也推出，只要使用全盈+PAY，每月1號隨買跨店取Let's Café指定品項直接買3送3。而且全台店舖通路都適用，五六日還推出會員限定好康，隨買跨店取指定商品祭出獨享優惠，而且月月換品，讓會員每個月都能享有眾多線上、線下商品獨家優惠，可以說是買越多、越划算！
不只這樣，現在各大通路都能使用全盈+PAY消費，像是鼎王、摩曼頓、嘟嘟房、大都會車隊、屈臣氏、大戶屋、東森寵物雲，甚至是神腦、拉亞、墊腳石等，各領域通路只要消費1元即贈全家點數1點，如果是在全省全家便利商店店舖使用，點數則是翻倍贈送。12/27前，指定5大銀行信用卡，像是玉山、台新、中信、富邦、滙豐卡，滿額還能消費滿200贈1000點全家點數。年末了，如果想替自己省省荷包，千萬不要錯過全盈+PAY各項加碼優惠。