為觀光旅遊復甦提前準備 司機外語及觀光培力計畫展成果
台南市政府觀光旅遊局「2022台南觀光司機外語及觀光培力計畫」由崑山科技大學旅遊文化系承接，課程規劃英日韓接待外語、國際禮儀接待技巧與創新服務，今年共有45位司機通過考評，獲頒結業證書，致力為台南打造國際友善觀光城市。
記者張振興/台南報導
崑山科大旅遊系負責「2022台南觀光司機外語及觀光培力計畫」，由老師葉乃慧擔任計畫主持人，協助統籌規劃，帶領外籍生共同執行。為配合客運業者、計程車及小客車租賃業者班表，課程規劃以精簡多梯次為主，每種主題課程安排不同梯次時段，根據不同的運輸行業需求，自7到9月安排12到15個小時不等的培訓課程，內容包括觀光職能提升課程及接待外語 (含英日韓語) 應用，也提供車況、乾淨舒適度、服裝儀容的標準及面對乘客時的應對禮儀。
葉乃慧表示，課程除了一般基礎接待外語及相關官方自學資源的介紹，該校執行團隊同時彙整防疫期間所需之「請將口罩戴好」、「請使用酒精消毒」等外語實用標語與對話加入授課內容，更首度提出由外籍生擔任外語助教，協助對話演練等實務練習，課程此規劃大獲主辦單位台南市觀旅局的肯定與支持，一方面能提供參訓司機面對外籍旅客的應對演練，外籍生亦能分享在台旅遊經驗得到相關回饋。在演練過程中，外籍生更能藉此培訓未來踏入職場所應具備之能力與工具，期盼學以致用及發揮所長。
在宣傳培力課程方面，台南市觀旅局也特別邀請台南市計程車商業同業公會、台南市小客車租賃商業公會及各大車行協助宣導，此次共計有57位報名，45位獲頒結訓證書，台南市觀旅局與崑大執行團隊期待未來有更多運將投入培訓，為台南打造國際友善觀光城市。