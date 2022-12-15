最寫實的移民故事！首創新住民自製Podcast第二季開播

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來自柬埔寨的孫雅雯，在第九集節目「我的孩子被霸凌」談起女兒因為新二代身分在學校的處境，以及她如何和女兒一起走過那段艱難。孫雅雯在節目分享，女兒受到歧視不願去學校，對她喊說，「跟妳講也沒有用」。她哭著安慰女兒，「媽媽不會，媽媽可以學」，她告訴女兒，「妳身上有我（外國人）的血，妳改變不了」，女兒卻說，「我想把我身上的血都抽光」。這集節目賺人熱淚，新二代聽眾在頻道下方留言回應，服兵役時，他不敢寫母親的國籍，怕寫了會被刁難和言語羞辱。
第二季節目內容鎖定新住民生活週遭的題材，繼續在新房裡放送，不僅是新住民的，更是性別的、教育的、社會的、老少咸宜的優質節目。所觸及的議題和內容：包含早期新住民來台灣時，言語不通，在適應文化的階段遇到坐月子該怎麼辦的笑鬧故事。新住民姊妹受暴離婚靠自己買房子爭取孩子監護和扶養權的真情過往、如何能接住新住民的需求?另外還有新住民母親而孩子在學校面對被霸凌的議題、甚至是誤入歧途的新二代故事等等，探討面向更多元，也更貼近社會生活。
節目的入住房客們（代指受邀來賓）則加入了專家學者的觀點與討論，房主則同樣由投入新住民議題二十餘年，自稱「老娘」的資深成員繼續開房、擔任主持。一位是來自越南的洪滿枝，現為南洋台灣姊妹會理事長；另一位則是世新大學社會發展研究所教授-夏曉鵑，台灣志工，為「外籍新娘識字班」、南洋台灣姊妹會的創辦人之一。
透過二十多年的親身參與，南洋台灣姊妹會見證了台灣的婚姻移民現象自1990年代初期至今的顯著變化，相信唯有對過去的歷史有足夠的理解，未來的路，才能走得更深刻、更寬廣。姊妹會感到責無旁貸，因而決定透過自媒體，分享二十多年來的豐富歷程，讓年輕一代的新住民、新二代，以及所有關心移民的朋友們能認識過去、迎向未來，使「移？老娘開新房」節目成為關注移民權益的發聲平台，讓一般媒體較少關注的移民／工相關議題與行動能被看見，真實的生命經歷能被記得。
第二季節目已陸續上架，可在Apple、Spotify、KKBOX、Google、SoundOn等收聽平台上奇，也可同步在南洋台灣姊妹會官方Youtube頻道收看。
一起聽聽老娘的新房裡有哪些精彩故事！！
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