本土劇女神不怕寒流！曾莞婷「下半身失蹤」辣曬神級美腿
「本土劇女神」曾莞婷擁有精緻五官、火辣身材，現年40歲的她保養得宜，完全看不出真實年紀。時常透過社群媒體分享辣照和生活的她，昨（15）日也曬出與友人聚會的影片，不過近日寒流來襲，她卻只穿熱褲，「下半身失蹤」大秀白皙美腿，讓粉絲相當擔心，紛紛留言「衣服穿多一點，不要著涼了」、「注意保暖哦」。
娛樂中心／綜合報導
曾莞婷昨日在IG曬出一段影片，只見她與朋友們一起聚餐，還不忘分享一系列美食照，豈料仔細一看，「愛美不怕流鼻水」的她竟無視寒流來襲，上身只穿著薄長袖，下身搭配一件白色熱褲，大方曬出白皙美腿。她表示：「是不是天氣越冷，會越想吃冰，越想穿短褲？有人跟我有一樣的症頭嗎？」並Hashtag「跟七仙女的約會」、「好食好酒好幸福」。
影片一出，網友也紛紛留言，「天氣冷吱吱，注意保暖哦」、「女神，注意保暖」、「好棒的約會呀，莞婷女神好好享用美食呀，最近天氣真的越來越冷，莞婷女神多注意保暖唷」、「妳的症頭好不一樣喔，穿這樣不冷嗎？」「天氣愈來愈冷，衣服穿多一點，不要著涼了」、「姐姐～我也是，美女都是愛美不怕流鼻水」、「莞婷注意保暖」。（編輯：郭佩蓉）