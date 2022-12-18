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高科大28生「寒流划獨木舟」！釀8失溫送醫　校方發聲了

▲高科大學生17日進行獨木舟課程時翻覆落海，有8人失溫送醫。（圖／翻攝畫面）
▲高科大學生17日進行獨木舟課程時翻覆落海，有8人失溫送醫。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

寒流來襲，國立高雄科技大學海洋休閒管理系有62名師生，昨（17）日到茄萣區情人碼頭進行獨木舟課程，但過程中因風浪過大，有28名學生落海，其中8人因失溫送醫，所幸搶救後無生命危險，一名獲救學生事後在網路上指控，教授不只不顧惡劣天氣強迫學生下水，還說「不下水就當掉你們」，對此，校方發出7天聲明，並為授課教師表達深刻歉意，本學期後續課程將回移回校內。

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▲高雄茄定區情人碼頭今天驚傳高科大62名師生到情人碼頭參與獨木舟課程，28名學生當場落海，所幸消防局緊急派員救援後全數平安上岸。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高科大62名師生到情人碼頭參與獨木舟課程，28名學生當場落海，所幸消防局緊急派員救援後全數平安上岸。(圖／記者郭凱杰翻攝)
以下為高科大完整聲明：

1. 興達港內港遊憩水域屬興達港防波堤範圍之內，為相對平穩水域，無浪高問題。本次的確是對天候誤判導致後續救援。授課老師的確因交通因素遲到，依據現場教練回覆海況資訊後，由授課教師做出按計畫下海實作長划訓練的判斷，誤判後續天候快速變化，授課教師表達深刻歉意。

2. 有關安全裝備，該門課程是 “獨木舟理論與實務”，因此均以寬鬆舒適服裝為主，參與課程學生均依水域運動相關規範，配置救生衣、教練、救生艇等安全防護機制。最後也因天候驟變而造成因雨、泡水等因素而使學生發生失溫狀況。

3. 長划訓練分為兩組，第一組開始課程後，本校有同時派出1艘救生艇、1位救生員、1名教練陪同進行課程。因天候因素造成獨木舟翻覆後，第一批接回3名學生、第二批接回4名，其中部分因風雨因素在訓練過程中落水、部分學生自行爬上折返點等待救援時浸水、部分是返回基地上岸前落水。因昨日天候，的確造成多數學生濕透，且有8名同學失溫送醫緊急處置。學校同步啟動校安機制，由校安中心、系主任、及相關同仁，趕赴現場處理，並親赴醫院協助後續處理，協助學生返家休養事宜。

4. 由於海況，當下學生四散，現場不斷持續連繫各點學生，回到基地做人數清點。中間救援時間緊迫，陸續進行各項聯繫，老師同學都在同步進行各類聯繫，因此通報消防時間點有時間上的落差。

5. 現場並未要求學生18日回到現場拖船。有針對第二組課程做討論，決定取消後面(18日)課程。有關提到船隻後續處理是要請教練來做，使學生誤解以為要學生回來拖船。

6. 目前系上針對本學期移地教學課程，均決議暫緩，全部移回校內進行。

7. 後續校內會做整體課程的檢討與追蹤。並且持續關心昨日課程學生復原狀況，由相關單位提供學生後續諮詢及輔導。（編輯：林莞茜）

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