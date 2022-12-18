遭質疑把鳳梨酥當「包餡麵食」送件！食藥署：無糕餅選項

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針對這次風波，食藥署分別在傍晚及晚間二度發布新聞稿說明，強調輸中食品資料均依據中方需求補件，盼外界勿以錯誤資訊誤導民眾；中國去年10月提出包裹式推薦註冊時，中國只有提供14類產品選項供業者選擇，其中與糕餅業相關的產品類別，只有「包餡麵食」，並沒有「糕餅」類。
食藥署近一步解釋，業者只要填寫簡單的推薦資料，且無須提供產品完整訊息，提出推薦清單的時間只有2週左右時間，當時業者如想要透過簡易型包裹式推薦，會自己選擇為包餡麵食類，在業者自行確認符合「包餡麵食」定義，自填中國所要求的資料，由食藥署彙整後就將清單送出。
此後，中國今年3月9日改要求台灣以書面遞交推薦及自行註冊文件後，推薦註冊文件的產品類別，如包餡麵食類，由食藥署審查業者所遞交書面推薦註冊文件，如發現申請產品為常溫貯藏鳳梨酥，因為不符合推薦註冊的包餡麵食定義，均會請業者改以「自行註冊」方式上傳註冊文件。
食藥署表示，中國對於台灣業者採取與其他國家不同的待遇，不但期限短1年，更要求以全書面申請，相同類別業者以相同標準補件，仍發生許多不明原因遭禁的狀況，而且從未告知補件的標準，令台灣業者無所適從。（編輯：陳仁華）