跨國聯手研究：急性腎臟病未追蹤恐進展末期　死亡風險達3.6倍

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急性腎臟病6.6倍進展末期 更增加3.6倍死亡風險奇美醫學中心內科部副部長暨腎臟科主任王憲奕指出，奇美醫學中心與美國、日本、澳洲的學者合作，針對全世界的急性腎臟病病人，蒐集跨國資料並進行分析，成果發表在eClinicalMedicine國際期刊（期刊影響指數：17）。
本研究發現針對急性腎臟病的病人，相較於沒有發生急性腎臟病的病人，未來發生慢性腎臟病的風險增加了4.2倍；除此之外，有6.6倍的風險會進展成末期腎病變需要進行長期透析，死亡風險更增加了3.6倍。
急性腎臟病 恐一輩子透析治療或腎臟移植急性腎臟病是在短時間內腎臟功能急速惡化，因無法清除體內毒素（如：尿毒氮、肌酸酐），導致廢物和水份無法順利排出而堆積在體內。危險因子包括老年人、共病症（如：糖尿病、高血壓、心臟病、慢性腎臟病）、泌尿道感染、敗血症、急性泌尿道阻塞、惡性高血壓、心臟衰竭、休克或重大手術失血過多等，均易發生急性腎臟病。
奇美醫學中心腎臟科主治醫師陳鋭溢進一步說明，大部分急性腎臟病的病人，在消除病因後皆可恢復至原先狀態，但若延誤治療，腎臟功能便無法恢復，演變成慢性腎臟病，後續甚至需要長期透析或腎臟移植，才能恢復一般生活。
跨國聯手合作 探討急性腎臟病預後陳鋭溢主治醫師表示，過去對於腎臟疾病分為七天內的「急性腎損傷」以及三個月以上的「慢性腎臟疾病」，然而對於既不符合急性腎損傷也不符合慢性腎臟疾病診斷標準的「腎功能受損族群」，近幾年給予「急性腎臟病」的診斷。
不過急性腎臟病實際使用在臨床照護與治療上仍然存在理論與現實的差距，因此，奇美醫學中心與國立臺灣大學醫學院附設醫院團隊，透過和美國、日本、澳洲團隊跨國合作，探討「急性腎臟病」病人的預後關係。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56157
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