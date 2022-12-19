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7旬奶奶染愛滋被趕出家門　長照議題成新挑戰

7旬奶奶染愛滋被趕出家門　長照議題成新挑戰
7旬奶奶染愛滋被趕出家門　長照議題成新挑戰

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】12月10日為聯合國制定的「國際人權日」，台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會攜手舉辦「U世代：我們都一樣 自畫像運動」，疾管署長周志浩表示，台灣防治愛滋病成績佳，感染率逐年下降。7旬病友「冬奶奶」也在寒風中現身，與知名藝術家曲家瑞揭曉自畫像，兩人落淚相擁。隨著醫療發展，感染者的壽命不會被愛滋病毒影響後，隨之而來的長照議題成為台灣的新挑戰。

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知名藝術家曲家瑞現身力挺，為病友「冬奶奶」創作畫像，兩人現場相擁、感性落淚，曲家瑞表示：「你根本不會知道她經歷多少風霜」。冬奶奶在幾十年前社會還很封閉的時候，被前夫傳染愛滋病毒，也因此被父母趕出家門。獨自流浪一陣子後，在屏東關愛之家找到安身之處，如今雖已70多歲、倚靠輪椅行動，仍然很有活力。

三大支柱奏效　愛滋感染率下降15%

聯合國愛滋病聯合規畫署制定2030年達到「95-95-95」目標，也就是95%的感染者知道自身愛滋感染狀態、95%的感染者已服藥、95%服藥的感染者達到病毒量測不到，台灣去年已達到「90-94-95」。

根據疾管署統計，國內愛滋疫情自2018年開始反轉，已連續下降四年。今年截至10月底新增感染數為888人，也較去年年同期的1049人下降15%。

周志浩表示，台灣愛滋病感染人數逐年下降，目前每年僅1千多人，且台灣已有8成民眾達到U=U，這是終止愛滋病毒傳遞的一大步，更提醒了社會，以科學證據取代偏見與迷思的重要性，也呼籲大眾不要歧視自己也不要歧視他人。

洪建清說明，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會與露德學會、台師大莊登閔助理教授合作，每年針對愛滋病感染者進行生活品質調查。加上三大支柱奏效，包括創新檢測、引進有效的新型藥物，以及預防感染，只要檢測不到愛滋病毒，就沒有感染的風險，因此可以說台灣在公衛上取得了重大成就，他也期許在5年內能夠跟除愛滋病對台灣的威脅。

露德協會副秘書長古佳蓓也表示，女性感染者和年長感染者是目前台灣各個非營利組織都相當關注的方向，女性在社會壓力之下的限制和顧慮本來就比較多，當她們成為感染者，又會面臨更多的壓迫與困難。另一方面，隨著醫療發展，感染者的壽命不會被愛滋病毒影響後，隨之而來的年老與長照議題就是下一個挑戰，如何讓愛滋感染者可以在不受歧視與差別待遇的狀況下，使用年長者所需的資源、服務和系統，需要好好地被社會看見。







資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56142

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