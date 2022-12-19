是健忘？腦霧？失智症前兆？醫指分辨關鍵，６招改善防失智！

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健忘＆腦霧怎麼分辨？黃柏堯醫師首先說明，健忘是人們常有的現象，問題不大，狀況就是突然忘記事情，而後可能想起事情。腦霧則是民眾所謂腦袋「ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的」、有點遲鈍、思緒較緩慢、想事情較卡，像是蒙上一層霧，事情有些輪廓但不清楚，也有可能健忘。
失智症的不同之處？至於失智症的症狀，除了健忘以外，更精確一些的說法是人、事、時、地、物都有可能「完全遺忘」或交錯混亂，與前述兩者最大的差異就在沒有病識感，也就是患者通常不會意識到自己忘了什麼，不會想起「我是不是忘了關門？」，而是回到家發現門是開的，才意識到自己好像忘了關，或者「為什麼門是開著的？！」。
常發現自己忘記事情？因此若自己有意識到自己忘了事情、好像忘了什麼，通常大多是健忘或是腦霧，民眾不必太過擔心。黃柏堯醫師也表示，有意識到自己健忘、主動就醫的患者通常都不是失智症，而約90%的失智症患者是親友注意到、就醫後才發現。
健忘、腦霧會引起失智症嗎？醫：不會，但共同風險會。
健忘、腦霧民眾多少會擔心是否會引起失智症？對此黃柏堯醫師表示並沒有直接的關聯，健忘和腦霧不會引起失智症，但３者背後的原因、共同風險確實可能增加機會。
健忘的主要原因？黃柏堯醫師說明，健忘主要發生在腦部較少運作的族群身上，包括較少思考、動腦，或較少活動刺激腦部等，另也包括正常的腦部退化，腦部發炎也可能使腦袋較不靈光容易忘東忘西。
腦霧的主要原因？腦霧也多為暫時性的腦部發炎，待發炎退去便可恢復正常。常見的發炎因素可如生活不良、受到感染等族群身上，例如抽菸、酗酒、不良飲食、病毒感染等，像近幾年民眾就因為新冠病毒更認識腦霧。
失智症的主要原因？至於失智症，可分退化性失智症、血管性失智症、其他原因３大類型，當中以退化性失智症的阿茲海默症最為常見、也最廣為人知，醫學界普遍認為與遺傳、退化，以及菸、酒、不良飲食等腦部發炎因素有關，少動腦、少社交者風險也較高。而血管性失智症則與小中風有關，其他因素引起的失智症包括撞擊、腦部受損等。
健忘、腦霧、失智症的共同風險？從上述可見，雖健忘或腦霧並不會直接引起失智症，但三者都有共同的風險，就是「腦部發炎」，最需留意的風險因素就是菸、酒、不良飲食，健忘和失智症其他的共同風險就是太少動腦。而小中風引起的血管性失智症，也和飲食不良有密切關連。
因此提醒，若常自覺健忘、腦霧的民眾，得留心自己的生活品質是否正常且良好，若都正常大可放心，但若時常有讓腦部處於發炎狀態的不良習慣，就得特別留意。
６招防健忘、腦霧、失智症，醫：避免「腦部發炎」是關鍵！
不論是健忘、腦霧、失智症，腦部發炎都是其中的風險，那麼抗發炎就可作為防範之道。黃柏堯醫師建議，民眾日常可透過地中海飲食、麥德飲食攝取營養，防範這三種腦部問題出現。
飲食方面可以這樣吃！地中海飲食最大特色在於抗氧化、抗發炎，麥得飲食則是地中海飲食和防高血壓為名的得舒飲食的強化版，兩者都有助於防範腦部發炎、退化。也可使用保健食品，像是Omega-3魚油、鋅等，或是以此為主的綜合保健食品都是不錯的選擇。也建議日常盡量避免加工、油炸、甜點等，這些食物也較容易使腦部發炎。
生活方面可以這樣做！也鼓勵民眾，日常可多參與社交、多運動，多玩數獨、健康麻將等益智遊戲，並維持良好作息、深度睡眠，讓腦部有保養修復的時間，這些都有助於腦部活化、腦部運作，更有助降低健忘、腦霧、失智症發生的機會。
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