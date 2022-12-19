小傢伙洗了還是臭？　醫揭6原因：「尿完少1動作」恐飄發酵味

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顧芳瑜在臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》發文指出， 下體會飄出異味，多半是因為細菌滋生，而不同的原因會產生不同的氣味，門診最常遇到患者因為生殖器太臭，直接在下體噴香水，導致私密處皮膚過敏，也有患者因為過度清潔洗刷而造成下體受傷破皮，更有患者以為自己染上性病，隨便買藥亂擦，反而使病情惡化。
▲ 下體散發臭味有6大原因。
顧芳瑜提到，無論是自己來或是性行為，「射完直接睡死」，隔天又直接穿上內褲出門，會導致細菌將殘留的精液轉化成難聞的氣味，建議射精後除了用衛生紙擦拭外，最好勤勞清洗再休息，以免細菌滋生。另外，由於皮膚交摺處的「汗腺發達」，細菌會將汗腺分泌的蛋白質轉換成別種物質，進而散發出異味，不妨嘗試使用止汗劑或體香膏改善情況，如果還是很嚴重，可以選擇進行手術，連同其他汗腺一起處理。
顧芳瑜也表示，有些人比較節省，「內褲穿了好幾年都不捨不得更換」，所以有時候可能是內褲臭，導致下體散發臭味，建議平均3至6個月就要更換全新的內褲。一些男生的下體會飄出廁所味、小便斗味，多半是因為「小便後尿液沒有抖乾淨」，加上褲子悶熱，嚴重時恐怕會有發酵惡臭味，因此尿乾淨後記得抖乾淨，再用衛生紙輕輕擦拭，才收到內褲裡。
顧芳瑜強調，若發炎、感染，甚至染上性病等，下體可能因為「細菌過度滋生」引發流膿流湯，進而產生惡臭味，建議盡速就醫，尋求醫師協助了解狀況。最後，很多男生自出生後都不曾褪下包皮，當「包皮太長」會殘留不少污垢，自然會飄出濃濃的惡臭味，如果翻開來加強清潔仍無法改善異味，建議割包皮，才能讓下體常保潔淨。
本文經泌尿科醫師顧芳瑜臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》授權報導
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