私密處「5 NG產品」千萬不要放進陰道！　其中1種竟會燒壞小妹妹

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玉蛋
多年前好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）所販售的「玉蛋」（Jade egg）在美國賣翻，她號稱這種能量石放入陰道內可增添快感、達到養陰的功效，但之後卻被質疑沒有科學根據而遭到控訴和罰款。婦科醫生指出，網傳玉石可平衡荷爾蒙、調節經期或是提升膀胱控制等功效的說法都是無稽之談，全是商家賺取暴利的手段。
陰道蒸汽療法
據報導，「陰道蒸汽療法」是韓國幾百年歷史的傳統療法，女性使用注入艾蒿藥草的蒸汽座對下體進行熏蒸，據說可調節荷爾蒙並排毒淨化子宮，但有不少女性使用不慎而發生陰道灼傷的案例。
熱感潤滑液
部分網售的「熱感、溫感陰道潤滑液」內有添加辣椒素的成分，用以增加私密處的熱感來提升愛愛時的快感，許多人用後不僅出現刺痛和灼燒感、甚至造成皮膚組織受傷，尤其是陰道乾燥和過敏者不建議使用。
優酪乳衛生棉條
研究指出食用優酪乳、補充益生菌有助保護陰道，但網絡上竟有人分享對抗陰道感染的自製偏方，聲稱將優酪乳沾上衛生棉條塞入私密處，就可以改善陰道酵母菌感染。醫生指出，即使有少數研究支持使用優酪乳混合蜂蜜有效治療陰道感染，但都屬於小組研究，且沒有安慰劑對照組；而大型、有科學認證的研究顯示此療法並沒有比安慰劑更有效。
馬都拉快活棒
流傳自印尼的「馬都拉快活棒」加入了傳統草藥秘方所製成，原本用於除分泌物所產生的腥臭味，但有不少女性認為馬都拉棒有缩陰的功效，能使鬆弛的陰道恢復像處女一樣的緊緻，在性生活上取悅滿足另一半。國外也有網購平台將馬都拉快活棒分置到健康保健分類，因此令消費者誤以為是可靠的補救偏方，但醫師警告，草藥的收斂性可能造成皮膚乾燥並破壞皮膚組織，另外有未經證實的報告指出，馬都拉棒所含的草藥恐導致陰道壁沾黏、撕裂和灼傷。
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