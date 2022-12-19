鼻內視鏡手術搶救鼻咽癌　重拾繽紛人生

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視病兆分階治療 達到疾病控制每年全台新診斷的鼻咽癌患者約1500人，致病原因包含環境、遺傳及Epstein-Barr病毒（EB病毒）感染。鼻咽癌常發生於40歲左右壯年人，患者常是社會和家庭的重要支柱，以目前的治療方式，絕大多數患者有很好的預後。
第一期鼻咽癌治療為單一放射治療，第二、三期、及非轉移的四期鼻咽癌依風險因子評估，採同步化學放射治療，或前導式化學治療後放射治療。若患者診斷時發生遠端器官轉移，則化學治療為主，視狀況再接續放射治療或手術切除轉移病灶，仍可達到疾病控制。
鼻咽癌可治癒 恢復繽紛人生鼻咽癌雖有極佳的治療結果，仍有少數患者在首次治療後不幸疾病復發。即使發生疾病復發，並非不可治癒，透過積極的治療，仍可以達到長期的控制。復發時的治療策略，需依照患者的病灶體積、位置、體力狀況，及參考前期治療反應做決策。經過醫病共同決策，屈先生先接受前導式化學治療，隨後接受內視鏡鼻咽腫瘤切除，手術後接受輔助性化學治療。
患者在治療後，可能產生疾病和治療相關的生活品質影響，患者較易產生鼻及鼻竇炎、中耳炎、聽力減退、蛀牙，也可能隨治療時間拉長後，容易發生嗆食、頸部僵硬、神經病變或頸動脈狹窄。鼻咽癌在絕大多數的患者可以被治癒，醫療團隊的目標不僅設定在腫瘤的痊癒，期待的是痊癒患者能重拾繽紛人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56144
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