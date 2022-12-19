提高鋼鐵下游競爭力！中鋼112年第1季及1月鋼品調降0.83%

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王錫欽說，在需求端方面，中國大陸近期推出「金融16條」等房市刺激方案，加大財政與產業支持力度，提振建築產業用鋼需求，而在供給端方面，歐美亞主要鋼廠持續擴大減產，其中歐洲鋼廠今年已陸續關停相當於整體粗鋼產能四成之產量，韓國貨運工會罷工，導致韓國鋼廠物流受阻，預期全球鋼鐵供給持續緊縮，全球鋼市去庫存階段已近尾聲。
至於原物料價格方面，鐵礦砂價格突破每公噸110美元，澳洲冶金煤價格維持在每公噸250美元以上水準，煉鋼原物料高成本支撐鋼價，全球鋼價落底回升趨勢確立。
王錫欽指出，今年初以來，受俄烏戰爭、歐洲能源危機、通膨升息及中國大陸嚴格防疫措施壓抑消費等不利因素影響，國際鋼價波動異常劇烈，展望明(112)年，供需態勢轉趨良性發展，加上歐盟12月初公告對進口鋼品防衛措施展開複查，決定是否提前1年於明(112)年中終止該措施，或有利台灣鋼材銷歐洲恢復正軌，呼籲下游用鋼業者應超前部署因應。
王錫欽並指出，中鋼公司考量下游客戶庫存調節壓力，以及提高客戶接單報價競爭力，此次112年第1季季盤及元月份月盤鋼品盤價，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，全產品基價平均調降0.83%，以提高鋼鐵下游競爭力。