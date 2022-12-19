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提高鋼鐵下游競爭力！中鋼112年第1季及1月鋼品調降0.83%

▲中鋼公司112年第1季季盤及元月份月盤內銷鋼品全產品基價盤價平均調降0.83%。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司112年第1季季盤及元月份月盤內銷鋼品全產品基價盤價平均調降0.83%。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司召開112年第1季季盤及元月份月盤鋼品盤價會議，會中決議內銷鋼品全產品基價盤價平均調降0.83%，以有效降低成本，協助客戶蓄積接單動能、加速庫存去化，盼攜手下游共同迎接鋼市新一輪向上商機。

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▲中鋼公司112年第1季季盤及元月份月盤內銷鋼品全產品基價盤價平均調降0.83%。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司112年第1季季盤及元月份月盤內銷鋼品全產品基價盤價平均調降0.83%。(圖／記者黃守作攝)
中鋼公司總經理王錫欽表示，國際通膨預期觸頂，美國聯準會Fed放緩升息步調，美元指數自高點回落，促使資金回流金融與貿易市場，大宗商品國際報價止跌回穩，而G20峰會後，全球領導者凝聚「拚經濟」共識，加以中國大陸逐漸鬆綁防疫措施，各國亦力推各項經濟振興措施及基礎建設，有助全球經濟與製造業加速重回成長軌道。

王錫欽說，在需求端方面，中國大陸近期推出「金融16條」等房市刺激方案，加大財政與產業支持力度，提振建築產業用鋼需求，而在供給端方面，歐美亞主要鋼廠持續擴大減產，其中歐洲鋼廠今年已陸續關停相當於整體粗鋼產能四成之產量，韓國貨運工會罷工，導致韓國鋼廠物流受阻，預期全球鋼鐵供給持續緊縮，全球鋼市去庫存階段已近尾聲。

至於原物料價格方面，鐵礦砂價格突破每公噸110美元，澳洲冶金煤價格維持在每公噸250美元以上水準，煉鋼原物料高成本支撐鋼價，全球鋼價落底回升趨勢確立。

王錫欽指出，今年初以來，受俄烏戰爭、歐洲能源危機、通膨升息及中國大陸嚴格防疫措施壓抑消費等不利因素影響，國際鋼價波動異常劇烈，展望明(112)年，供需態勢轉趨良性發展，加上歐盟12月初公告對進口鋼品防衛措施展開複查，決定是否提前1年於明(112)年中終止該措施，或有利台灣鋼材銷歐洲恢復正軌，呼籲下游用鋼業者應超前部署因應。

王錫欽並指出，中鋼公司考量下游客戶庫存調節壓力，以及提高客戶接單報價競爭力，此次112年第1季季盤及元月份月盤鋼品盤價，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，全產品基價平均調降0.83%，以提高鋼鐵下游競爭力。

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