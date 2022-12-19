大雅廚具捐兩百萬助學子展現科技力 跨界辦理機器人競賽
臺中市政府近年來積極推展科技教育向下扎根，尋求資源提升學生程式邏輯與創意素養。現任大雅廚房器具有限公司(以下簡稱大雅廚具)的總經理楊素眞，長期投入教育資源，捐贈大雅區10所國中小、后里區8所國中小每校十萬元行之有年，今年更增加到20所，目的是為了推行STEAM教育，讓大雅、后里區的孩子能跟上國際腳步。去年與智高實業股份有限公司及閎緯科技有限公司辦理第一屆大雅盃「GMJR積木創客盃 」大賽，今年更與臺中市產業創新協會擴大辦理，加入2023世界機關王大賽裡的R4M機器人任務賽，藉由比賽落實STEAM教育，培育大雅、后里區學生未來成為科技領域人才，今年一共有18個學校、67隊、178位學生參賽，競爭激烈。
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臺中市教育局表示，學習程式語言可培養學生邏輯思維及解決問題的能力，有助於未來任何職業技能的發展。大雅廚具自105年度起與臺中市教育局長期合作推行STEAM教育，讓孩子們擁有多元學習的機會。學生透過接觸程式語言，熟悉後進而往AI人工智慧發展。加上參加競賽，更能熟用程式語言、人工智慧如何應用在生活中，以及高科技產業是如何影響現代及未來人類生活的各個面向。
楊素眞總經理，同樣也是臺中市產業創新協會理事長，於18日加碼捐贈200萬元以及本屆R4M機器人任務賽及GMJR積木創客盃的活動設備，回饋在地！台中市教育局楊振昇局長表示，因應108課綱科技領域開始實施，教育局結合在地產業發展出相關特色課程，例如機器人、3Ｄ列印、程式語言、物聯網裝置創作、機械手臂等，帶給學生更豐富的學習體驗。而熱衷推行STEAM教育行之有年的楊素眞理事長，希望透過R4M機器人任務賽及GMJR積木創客盃，讓參賽學子應用課堂中所學的科學概念、科技知識，透過積木、動手實作及運用程式編寫等方式發揮巧思及創意，提供學子一個創意揮灑的舞台。
今年受捐贈學校有大雅國小、三和國小、陽明國小、文雅國小、大明國小、上楓國小、汝鎏國小、六寶國小、月眉國小、育英國小、內埔國小、七星國小、泰安國小、后里國小、大雅國中、大華國中、后里國中、后綜高中、台中私立惠明盲校、臺中市立啟明學校等20所學校，各校都很感謝企業的贊助，在科技教育的路上更往前一步!