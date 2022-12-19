必學！眼球外傷「3情況緊急處置法」　當心未受傷眼睛也遭殃

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職業性眼球外傷 未受傷眼睛也有風險根據受傷的原因以及程度不同，有不同的處理方式及預後。不幸發生眼球外傷時，林育箮主治醫師分享，可依傷害情況做初步處理：若是化學物質噴濺，應立即以大量清水沖洗後盡速就醫；若是尖銳物傷害或鈍傷後眼球內有液體流出，應避免觸碰或壓迫眼球，以免眼內組織脫出造成病況惡化，建議使用眼蓋或護目鏡保護並盡速就醫；開放型眼球傷害（open-globe injury），一般需緊急開刀處理並住院治療，而視力恢復情形則依傷害到的眼球構造及嚴重程度而有所不同。
此外，另一側未受傷的眼睛，也有發生交感性眼炎的風險，可能會有視力下降、畏光等情形。
職業性眼球外傷個案 工作傷害占8成奇美醫學中心職業醫學科主任蘇世斌說明，職災包含工作場所相關以及上下班交通途中交通事故。奇美醫學中心統計去（2021）年資料，共189位通報職業性眼球外傷個案，其中工作場域內的工作傷害約80%，上下班途中交通傷害約20%。男性較多（80%），年齡以21至40歲工作族群最多（56%），急診就診時段以中午到凌晨0時最多；其中8%需要眼科手術，有6.3%視力未能恢復。
受傷機轉大致分為外力撞擊（42%）、異物侵入（24%）、化學品噴濺（23%）、強光暴露（9%）及燒燙電灼傷（2%）。統計也發現大多數個案受傷時並未佩戴防護面罩或護目鏡，若能適當使用防護具，其實大部分的職業性眼球外傷應可避免。
靈魂之窗極脆弱易受傷 應重視工作安全防護蘇世斌主任與林育箮主治醫師提醒，職業性眼球外傷是造成青壯年人口視力喪失的一大原因，若是不慎造成眼睛傷害時，應儘速就醫進行適當的處理。然而，預防勝於治療，工作時需時刻做好防護，配戴護目鏡或面罩，千萬不可掉以輕心、存有僥倖心態，避免造成不可逆的視力損害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56145
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