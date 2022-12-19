足球賽守門員運動傷害這2種最常見　物理治療師曝緊急處理SOP！

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守門員運動傷害有2種 急性運動傷害、過度使用在足球比賽中，守門員常需要用手去阻擋球，或是碰觸球改變它的方向，避免球進入球門讓對手得分。物理治療師張正琪指出，這樣阻擋球的動作，其實就跟排球的攔網一樣，只是足球是用腳踢的，相較於排球力量更大，對於足球員的手部會造成更大的傷害。
比賽當下足球員常見的急性運動傷害包括，脫臼、肌腱斷裂、肌腱拉傷、韌帶扭傷或斷裂，以及關節囊挫傷，也就是所謂的「吃蘿蔔干」。而守門員必須極盡所能的伸長四肢、身體去阻擋球進門，因此肘的過度外旋、肢體的過度伸展都是常見的過度使用損傷。
此外，物理治療師張正琪提到，過度損傷還包括「動力的改變」，守門員需要迅速的反應去阻擋球，加速、減速、轉換方向都很容易使肌肉產生很大的壓力，甚至是受傷的情形發生。
緊急處置SOP學起來！ 「PRICE」民眾非運動傷害也適用發生急性運動傷害時需要先進行緊急處理，物理治療師張正琪表示，現在緊急處置SOP有許多版本，但是基本原則都一樣，都是依循著傳統「PRICE」的概念。
所謂的「PRICE」就是，保護（Protect）、休息（Rest）、冰敷（Ice）、加壓（Compression）、抬高（Elevation）。物理治療師張正琪也特別提醒，如果伴隨著出血問題，一定要先止血，這是最重要的一件事，可以直接用「加壓止血法」來處理出血問題。
此外，物理治療師張正琪也提到，如果有脫臼、扭傷等等，需要避免患處維持在不正常的受傷姿勢，同時要將患處固定在中立位置（natural position），保護患處避免產生二次傷害。
而不管是哪一種急性損傷，一定都會伴隨著紅腫熱痛的發炎反應，所以必須先減少血液經過帶來更多的發炎反應因子，因此需要將患處抬高，物理治療師張正琪表示，要盡量高於心臟，減少血流，並且冰敷、加壓6-8分鐘，使血管收縮，減少血液經過。
物理治療師張正琪強調，緊急處置（first aid）真的很重要，第一步緊急處理如果做得好，能縮短選手返回場上的時間，後續治療、復健問題也會減少很多，這也是為什麼教練、裁判，甚至是運動員本身應該要學會緊急處置的原因。
她以足球員常發生的十字韌帶斷裂為例提到，十字韌帶斷裂術後復原期肌肉會消損，而很多時候十字韌帶斷裂其實不需立即手術，所以預備開刀的選手就會去做患肢的肌力訓練，這樣在術後患側就不會因肌肉消損而與健側有太大的差異，但前提是受傷的第一時間有先做好緊急處置，後續才有可能進行這樣的訓練。
物理治療師張正琪也提醒，「PRICE」不只適用於運動員，一般民眾如果受傷，不管是不是運動造成的急性損傷，即使是今天上班走路扭到腳，只要有急性事件發生，都是在急性損傷的定義範圍裡，一樣都是「PRICE」做緊急處理，這些也都是民眾應該了解的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56193
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