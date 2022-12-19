疫情加速遠距醫療智慧轉型　新概念HOMESPITAL成趨勢

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疫情促動遠距醫療發展疫情期間人人自危，到院就診與篩檢的人數大幅減少，包括長者延遲治療、糖尿病患自我照護行為表現較差等，尤其大腸癌延遲篩檢更是造成死亡風險增高。
為因應防疫，台灣通訊診療政策逐步開設視訊與電話門診，並與藥局合作送藥服務，遠距醫療諮詢健康管理進一步擴大。加上民眾平時可利用智慧手錶監測心跳、睡眠狀態等基本狀態，居家智能照護成為趨勢。
不過，邱冠明也補充，遠距醫療的問題包括看診時間受限網路而拉長、網路安全、資料加密與身分認證授權等，故如何整合出便利的大平台是目前仍須努力的方向。
運用智慧科技照護長者台灣2025年將進入「超高齡社會」，老年人口占比大於20%。根據2017年老人狀況調查報告顯示，76%長者失能、21%失智，人數將越來越多。
然而，邱冠明表示，老人每月生活費平均僅12743元，明顯不足。且65歲以上民眾有近半需要照顧老伴，55-64歲的中壯年民眾有64%需要照顧父母，甚至為此提前離職，平均照顧家人的年數長達近9年，有近半民眾欲使用居家服務減輕負擔，故如何運用智慧科技協助照護者是未來的課題。
他說明，大部分的長輩都希望在家中安老善終，而不是擠在養老院，因此加速都更建造附設電梯的房屋很重要。同時，《病人自主權利法》立法、如何善用機構照護資源，減少失能與臨終住院，並簡化死亡診斷書開立流程，更是長照政策重點。
零接觸智慧醫療抗疫情2021年台灣進入三級警戒，染疫人數暴增。邱冠明指出，為了因應龐大的確診病患，醫院「門診虛擬化、協作雲端化、照護居家化、溝通線上化」，並施行「3H」，也就是結合「Home家中、Hotel旅館、Hospital醫院」三級照護模式。
他舉例，亞東醫院全台首創AI智能客服小護士、試行居家照護，將確診個案評估分流，進行居家關懷照護與視訊診療；設立全台最大雲端照護病房，整合院內系統建立遠端虛擬病房，將病人生命徵象上傳，醫師可持續監測病況、開立藥物並依PCR結果隨時調整治療方式或送院治療。
智慧重症加護病房治療部分，運用物聯網串聯醫療系統與穿戴裝置，大寬頻低延遲網路可傳遞生理數據與遠距視訊畫面，無接觸式照護可建構更安全與智慧的重症隔離照護模式。
同時，電子聽診器、呼吸與體溫監測，AI語意分析系統、數位五官鏡等國產醫材應用也越趨智慧科技化；視訊門診可一站式自助掛號、APP掛號記錄管理，民眾若是擔心赴院增加染疫風險、或是慢性病需固定回診領藥，使用視訊門診不用請假舟車勞頓，同樣享有醫療服務。
智慧遠距走入民眾生活現今台灣疫情趨緩，但邱冠明指出，面對長照議題，未來智慧醫療發展之路，應放寬限制並加速轉型。以HOME（居家）、ME（以人為本）、HASPITAL（醫療院所）結合的「HOMESPITAL」概念是未來的大市場，醫療機構角色集中在高階檢查與手術、授權查閱、急重難症處理等；照顧則居家化，發展社區照護關懷系統。
他進一步解說，智慧醫院端進行醫療決策支援、影像輔助診斷、遠端病房監管、遠距共照、智慧醫材與精準治療；中間透過遠距醫療照護，與智慧社區與居家醫療結合，實行精準照護、遠距監測管理、使用智慧醫材、居家復健照護、精準預防與健康風險預測。
如此一來，民眾在家即可享有無間斷的醫療照護，偏鄉或外島居民也不用翻山越嶺、飄海來台，在家即可進行基本檢測，上傳檢測報告後由醫生遠端診療，可大幅降低時間成本、控制醫療照護支出，是未來的趨勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56155
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