老翁骨痠以為老化，兩年後骨折始知血癌骨轉移

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初期症狀難分辨，就診患者多已發生骨折事件國立成功大學醫學院附設醫院內科部血液腫瘤科主治醫師許雅婷指出，多發性骨髓瘤初期症狀很難與老化、骨頭痠痛區分，不過因為癌細胞易侵襲中軸骨如脊椎、手臂等，且易有貧血、腎功能不好的情況出現，因此臨床若發現類似症狀時，通常會進一步做骨骼檢查。
「門診中多發性骨髓瘤患者求診時，幾乎都已有骨病灶且發生骨折事件。」多發性骨髓瘤主因是體內異常漿細胞增生，特別容易攻擊骨骼，長期導致骨密度減少，骨骼脆弱後就容易發生骨折事件。許雅婷醫師提醒，多發性骨髓瘤的癌細胞因為會分泌免疫球蛋白，容易堆積在腎小管、骨髓內，所以會影響腎功能、也會造成貧血現象。
多種癌症都可能發生骨轉移，所幸已有藥物控制骨病灶不只有多發性骨髓瘤的骨病灶會影響到骨頭健康，其他癌症也常會出現骨轉移，像是乳癌、肺癌、攝護腺癌等都是骨轉移的高危險族群，只不過多發性骨髓瘤發生骨病灶的機率更高。許雅婷醫師提醒，如果有久治不癒的骨頭疼痛，應儘早到骨科做進一步的檢查，「若知道相關症狀是因癌症骨轉移或癌症骨病灶所引起，務必配合醫師好好治療癌症，同時積極併用能抑制蝕骨細胞活化的骨轉移治療藥物，以改善骨病灶造成的骨骼破壞，預防嚴重骨骼相關併發症發生如骨折或脊椎壓迫等事件。」另一方面，對於骨頭已經受到破壞的患者，也可透過藥物來改善癌症骨病灶所造成的骨頭破壞。
如今治療骨轉移病灶已有很好的藥物可使用，「不過，治療前仍應詳細做好口腔檢查，治療過程維持口腔衛生、定期洗牙等。」許雅婷醫師強調，多發性骨髓瘤無法根治，但可穩定控制，最重要的是積極治療骨病灶，以免因骨病灶後續發生的嚴重骨骼併發症而導致侷限活動力，不僅影響心情及正常生活，也會造成體力不佳、最終餘生臥床等憾事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56230
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