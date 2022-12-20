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日劇《First Love初戀》暴紅　拿坡里義大利麵台灣吃得到

▲Netflix最強日劇《First Love初戀》暴紅，佐藤健、滿島光演活「跨越20年的心動與遺憾」，還讓宇多田光15歲創作的歌曲〈First Love〉再度橫掃各大音樂平台，連飾演年輕版女主角的八木莉可子都成為日本最新國民初戀。劇中男女主角最愛的「拿坡里義大利麵」和「冰淇淋蘇打」，台灣也能在BELLINI Pasta Pasta與MOLINO吃得到，連UNIQLO也深情推薦「初戀藍」服飾單品，搶搭夯劇熱潮。（圖／翻攝自Netflix FB）
▲Netflix最強日劇《First Love初戀》暴紅，佐藤健、滿島光演活「跨越20年的心動與遺憾」，還讓宇多田光15歲創作的歌曲〈First Love〉再度橫掃各大音樂平台，連飾演年輕版女主角的八木莉可子都成為日本最新國民初戀。劇中男女主角最愛的「拿坡里義大利麵」和「冰淇淋蘇打」，台灣也能在BELLINI Pasta Pasta與MOLINO吃得到，連UNIQLO也深情推薦「初戀藍」服飾單品，搶搭夯劇熱潮。（圖／翻攝自Netflix FB）

記者蕭涵云/綜合報導

Netflix上映的最強日劇《First Love初戀》暴紅，佐藤健、滿島光演活「跨越20年的心動與遺憾」，還讓宇多田光15歲創作的歌曲〈First Love〉再度橫掃各大音樂平台，飾演年輕版女主角的八木莉可子更成為日本最新國民初戀。超多劇迷都在吶喊，好想吃吃看男女主角最愛的「拿坡里義大利麵」和「冰淇淋蘇打」，BELLINI Pasta Pasta與MOLINO趁勢推出回憶殺致敬套餐，台灣就能吃得到！UNIQLO也深情推薦「初戀藍」服飾單品，讓大家冬天也能溫暖煲劇。

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三澧企業旗下的東京風義大利料理領導品牌BELLINI Pasta Pasta、與堅持老義大利傳統製麵工法的MOLINO兩大品牌，搶搭《First Love初戀》熱潮，自12月推出劇中男女主角最愛的「日式拿坡里義大利麵」後，成功吸引不少消費者朝聖品嚐。「日式拿坡里義大利麵」是被稱為ナポリタンNapolitan的日本洋食，於二戰後由橫濱的洋食廚師改良成為日本大眾化的日常菜餚。BELLINI Pasta Pasta與MOLINO餐廳主廚採道地日式做法，以番茄沙司與番茄醬拌炒洋蔥、杏鮑菇、青椒、培根、維也納香腸等食材，上桌後還提供帕米森起司粉及塔巴斯可辣醬讓饕客自由搭配。

▲《First Love初戀》受到天后宇多田光歌曲《First Love》、《初戀》啟發，由滿島光及佐藤健主演。（圖／翻攝自宇多田光STAFF推特、Netflix Taiwan IG）
▲《First Love初戀》受到天后宇多田光歌曲〈First Love〉啟發，由滿島光及佐藤健主演。（圖／翻攝自Netflix Taiwan IG）
▲Netflix將日本歌后宇多田光的經典神曲「First Love」翻拍成劇集。（圖／Twitter@NetflixJP）
▲Netflix將日本歌后宇多田光的經典神曲〈First Love〉翻拍成劇集。（圖／[email protected]
現在更加碼提供沁涼昭和風的「冰淇淋蘇打」，將氣泡水結合藍柑橘糖水後呈現劇中美好的湛藍色印象，最後再擺上香草冰淇淋與櫻桃點綴，讓人一秒回到復古懷舊的昭和時代，並墜入《First Love初戀》的悸動瞬間。業者即日起還推出回饋活動至2023/1/19，凡至餐廳Facebook粉絲專頁按讚追蹤，可享「拿坡里義大利麵＋冰淇淋蘇打」套餐優惠價380元＋10%（原價430元）；為致敬劇中餐廳活動，只要在2023/1/11當天用餐，點選拿坡里義大利麵還可享「免費份量加大」。

呼應冬日季節美味，兩大品牌也推出季節限定菜色，BELLINI Pasta Pasta打造經典義式Arrabbiata風味「蒜炒辣味番茄三點蟹手工扁平麵」，重現義大利文吃完滿臉通紅、彷彿正在「生氣」的辛辣口味。而MOLINO「三點蟹鮮濃蝦醬起司燉飯」則以大量鮮蝦耗時熬煮的蝦高湯，煨煮成香氣四溢的義式燉飯，再拌炒肥美三點蟹並結合濃郁起司，把療癒美味吃下肚。

另外，日本國民服飾UNIQLO也跟上《First Love初戀》的強大魅力，推出寒冷季節也能讓人怦然心動、溫暖禦寒的「初戀藍」服飾單品，包括女裝特級小羊毛圓領毛衣、女裝HEATTECH刷毛圓領T恤、男女刷毛外套等選擇，還不忘推薦最新MARNI 2022冬季聯名系列，包括帽子、圍巾、背心和外套等，也有不少活潑藍色單品可入手。

▲《First Love初戀》回憶殺套餐，「拿坡里義大利麵＋冰淇淋蘇打」套餐優惠價380元＋10%（原價430元）。（圖／三澧企業提供）
▲《First Love初戀》回憶殺套餐，「拿坡里義大利麵＋冰淇淋蘇打」套餐優惠價380元＋10%（原價430元）。（圖／三澧企業提供）
▲繼拿坡里義大利麵叫好又叫座，業者再復刻冰淇淋蘇打，讓大家享用全套回憶殺餐點。（圖／三澧企業提供）
▲繼拿坡里義大利麵叫好又叫座，業者再復刻冰淇淋蘇打，讓大家享用全套回憶殺餐點。（圖／三澧企業提供）
▲多人聚餐還可品嚐最新秋冬美味，BELLINI Pasta Pasta「蒜炒辣味番茄三點蟹手工扁平麵」380元＋10%；「黑松露菌菇起司比薩」450元＋10%。（圖／三澧企業提供）
▲多人聚餐還可品嚐最新秋冬美味，BELLINI Pasta Pasta「蒜炒辣味番茄三點蟹手工扁平麵」380元＋10%；「黑松露菌菇起司比薩」450元＋10%。（圖／三澧企業提供）
▲UNIQLO也趁勢推薦呼應《First Love初戀》的「初戀藍」服飾單品。（圖／翻攝自UNIQLO FB）
▲UNIQLO也趁勢推薦呼應《First Love初戀》的「初戀藍」服飾單品。（圖／翻攝自UNIQLO FB）
▲木戶大聖（左起）、木莉可子、滿島光、佐藤健主演《First Love 初戀》好評不斷。（圖／Netflix）
▲木戶大聖（左起）、木莉可子、滿島光、佐藤健主演《First Love 初戀》好評不斷。（圖／Netflix）

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