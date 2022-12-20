日劇《First Love初戀》暴紅　拿坡里義大利麵台灣吃得到

Netflix上映的最強日劇《First Love初戀》暴紅，佐藤健、滿島光演活「跨越20年的心動與遺憾」，還讓宇多田光15歲創作的歌曲〈First Love〉再度橫掃各大音樂平台，飾演年輕版女主角的八木莉可子更成為日本最新國民初戀。超多劇迷都在吶喊，好想吃吃看男女主角最愛的「拿坡里義大利麵」和「冰淇淋蘇打」，BELLINI Pasta Pasta與MOLINO趁勢推出回憶殺致敬套餐，台灣就能吃得到！UNIQLO也深情推薦「初戀藍」服飾單品，讓大家冬天也能溫暖煲劇。
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三澧企業旗下的東京風義大利料理領導品牌BELLINI Pasta Pasta、與堅持老義大利傳統製麵工法的MOLINO兩大品牌，搶搭《First Love初戀》熱潮，自12月推出劇中男女主角最愛的「日式拿坡里義大利麵」後，成功吸引不少消費者朝聖品嚐。「日式拿坡里義大利麵」是被稱為ナポリタンNapolitan的日本洋食，於二戰後由橫濱的洋食廚師改良成為日本大眾化的日常菜餚。BELLINI Pasta Pasta與MOLINO餐廳主廚採道地日式做法，以番茄沙司與番茄醬拌炒洋蔥、杏鮑菇、青椒、培根、維也納香腸等食材，上桌後還提供帕米森起司粉及塔巴斯可辣醬讓饕客自由搭配。