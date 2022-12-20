心跳快且不規則？心房顫動恐是腦中風前兆！

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65歲以上長者逾5％患心房顫動！台中榮民總醫院陳適安院長解釋，心房顫動是一種因心臟內產生節律訊號功能異常，導致心跳不規則且經常過快的病症，主要原因為老化或疾病造成，進而引起不正常的電力釋放。常見的高危險群包括患有三高的慢性病患者、有心臟血管狹窄或心臟瓣膜疾病等嚴重器質性心臟病的病人，或是經常打呼、有睡眠異常的民眾。
此外，由於成因和心臟老化有關，因此心房顫動患者普遍多為高齡長者；統計顯示，年輕人出現心房顫動的比例約1％，但超過65歲以上長者，平均每一百人就會有5～6人罹患此症。
心房顫動者，中風機率多5倍！心房顫動發作時，常以心悸、頭暈或胸悶來表現，值得注意的是，當心房長期不規律且快速的跳動，容易引起周圍血流循環不穩定，導致血液在心臟內凝滯而形成血栓。陳適安院長進一步說明，當血栓隨著動脈流至全身，便可能造成動脈栓塞，不幸的是，當血液凝塊流到大腦時，就會引起缺血性腦中風，因此心房顫動的病人需要積極接受預防腦中風的治療。
獨創電燒治療術，引領世界的新跳！治療方面，陳適安院長指出，目前心房顫動治療仍以藥物控制為主，透過藥物減少發作機率、控制心跳速度，並服用抗凝血劑預防血栓形成，假如患者服藥後仍無法改善發作的頻率和強度時，才會考慮進行手術治療。
台中榮總做為中部唯一的公立醫學中心，致力於發展以病人為中心的功能性整合照護團隊，並與北榮醫療團隊合作研究多年，使心臟血管病患得到更高品質的醫療服務，成為世界領頭羊。其中，陳適安院長深耕心律不整研究多年，獨創全球頂尖的心房顫動電燒術，被美國心律醫學會稱為「台北方法」，他也在今年出版新書《引領世界的心跳》。
心房顫動宣傳片，提升疾病認知！隨著台灣人口邁入高齡老化，心房顫動盛行率逐漸提升，所幸，受惠於醫療科技日新月異，醫界已有新的電燒技術能讓患者免於承擔傳統一般射頻電燒中長時間的輻射風險，也能協助醫師更快速、準確、有效地判斷病灶位置，提供患者新的治療選擇。為了響應2022心律不整衛教宣導週，並喚醒民眾對心房顫動的意識，中華民國心律醫學會特地推出心房顫動衛教動畫影片，歡迎有興趣的民眾至心律醫學會心律不整衛教網觀看 (網址: www.thrscare.org.tw)，了解更多關於心房顫動的訊息。
動畫影片網址: https://youtu.be/t1bnAa2_a30
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56237
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