電暖器溫度別調太高！防溫差釀猝死，醫教４招取暖又安全。

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黃軒醫師表示，天冷溫度若未維持在18-20°C、持續處於低溫的狀態，容易增加猝死風險。但若一處溫度高於23°C、另一處溫度低於18°C，出入這樣溫差明顯的環境，也容易因為溫差大而增加心血管疾病等風險。
據研究，溫差越高死亡率越高，若差距開始達到5°C以上將越來越危險，特別是60歲以上族群，急性腦中風的風險更可達到4倍之多。因此提醒，民眾冬季取暖時，若有出入室內外、不同房間等需求，也務必要注意避免溫差過大。
電暖器別調太高防猝死風險！醫教４招取暖、省電又安全。
黃軒醫師也建議，天冷時溫度維持在18-20°C即可，室溫若超過20°C不需要開暖氣，而若需要開暖氣，也可注意幾個事項，讓空間更容易熱、也更省電費些。
哪種設備比較好？電暖器和熱空調機的選擇，若只有部分區域需提升溫度，可使用電暖器，不過電暖器較耗電，通常比熱空調機高出3倍以上，因此若是需要大範圍升溫則建議使用熱空調機，如此會更加省電。當然，若家中沒有熱空調機，就直接使用電暖器。
電暖器放地上、吹身體比較好？電暖器的使用方式也很重要，民眾大多會將電暖器放在地上、直接對著身體，雖說放地板熱空氣會往上跑，但也因為熱空氣都往上跑的特性，使得熱空氣都在室內上方，這也就是為什麼常常有開電暖氣房間卻還是冷冷的原因，而對著身體也僅是暫時取暖，建議將整個空間都烘暖更好。
電暖器這樣使用更好！想要烘暖整個房間，黃軒醫師建議可電暖器搭配電風扇使用，可對著天花板讓暖氣在房裡散開，而若是冷空氣是從窗戶吹進來，也可以將電暖器放在窗口，將冷空氣變暖，如此更有助長時間提升室內溫度，也有助降低電費。
更優的電暖器模式設定另外，電暖器的模式設定也是個細節，許多人會使用「微風模式」節省電費，不過此運轉模式往往會更加耗電。黃軒醫師建議，若要達室內18°C，使用「自動模式」會更好，讓室內溫度隨著設備自動調整到理想溫度，通常會更有助節省電費。
天冷特殊族群留意適合溫度，醫再三呼籲留意低溫和溫差！
黃軒醫師也指出需特別注意溫度的族群，各個所適合的溫度。一般健康族群只要有衣物保暖即可。65歲以上、慢性病等族群，建議維持在18°C以上，並在夜晚睡覺時置放保暖衣物於身邊，心血管疾病患者在天冷之下血壓容易升高、血液濃稠度增加、增加猝死風險。慢性阻塞性肺病等肺部疾病族群，建議達9小時21°C，可減少呼吸症狀不易發作，尤其是在夜晚的房間內。而嬰幼兒在天冷時也可能發生嬰兒猝死症候群，建議室內溫度維持在16-20°C左右。
黃軒醫師再次提醒，天冷若溫度未維持在18-20°C、或溫差達到5°C以上，容易猝死在家中，民眾天冷時應注意避免房間持續低溫、避免營造出溫差過大的環境，如此更有助天冷時維持身體健康。
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