玄彬當爸留長髮現身！公開跟孫藝真交往時間　全球都誤會

我是廣告 請繼續往下閱讀
片中，玄彬飾演國情院探員，黃晸玟飾演外交官，姜其永則為2位「交涉作戰」的翻譯，導演林順禮透露很心疼姜其永，他說：「其永受了很多苦，很難的外語台詞很快就背下來，他現在都還記得，看來背得非常認真。」
姜其永今年因為在《非常律師禹英禑》中飾演「神仙長官」走紅，人氣、邀約三級跳，對於這次能跟影帝黃晸玟、玄彬合作，他坦言拍攝時怕拖累大家、擔心做得不夠好，幸虧各位的包容與照顧，才有卡西姆（角色名）的存在。
今的電影發布會也是玄彬得子後首度公開露面，不免被問到當爸、與孫藝真相關的問題，他透露目前老婆尚未對《玩命交涉》作出評價，對於當爸則說：「感覺肩膀變重了。為了成為好爸爸，會更加做好份內的事情。」也表示當了家長，還是會繼續拍出優質作品，期盼觀眾支持與喜歡。
此外，玄彬跟孫藝真2018年合作電影《極智對決》，外界也以為這是2人的「定情作」，而孫藝真片中飾演談判專家，與玄彬在《玩命交涉》飾演的角色相似，問及老婆有沒有給予意見，玄彬表示沒有，結果黃晸玟突然問：「《極智對決》的時候你們還沒交往喔？」玄彬聽到慌張回應：「不是那個時候（交往），我瞬間以為您是記者呢！」發言笑翻全場，同時證實玄彬跟孫藝真確實是在《愛的迫降》殺青後萌生愛苗。