環保減污技術交流！中鋼辦AIR HoPE產學中心成果發表

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼公司與中山大學氣膠中心研究團隊共同執行國科會AIR HoPE產學研發中心計畫，產學合作研發PM2.5細懸浮微粒防制技術，繼今(111)年1月17日計畫啟動後，今(12/20)日舉辦第1年成果發表會，以促進產官學研各界在環保減污技術的充分交流。
翁朝棟說，中鋼自108年起陸續啟動燒結礦自動化封閉式建築、「第一熱軋鋼帶工場二號加熱爐設備更新、第一轉爐工場集塵設備更新、一號燒結工場增設排煙脫硫設備，以及新建煤礦封閉式建築等多項重大環保改善工程，讓中鋼近年來空污防制效益顯著。
翁朝棟並說，縱然全球經濟大環境現況不佳，但中鋼公司基於環保工作沒有最好，只有更好的理念，仍持續投入空污防制研發，聯手中山大學校內外專家學者組成研發團隊，啟動國科會AIR HoPE產學研發中心計畫。
翁朝棟指出，AIR HoPE產學研發中心計畫，秉持「業界出題，學界解題」之精神，針對PM2.5的檢測、減排及環境影響評估等三大領域展開研發工作，第1年即展現豐富的階段性成果，在量測技術方面，已初步開發無機氣體感測晶片及可移動式質譜儀，能發揮即時即地量測PM2.5，而減排技術部分，已著手在中鋼燒結工場進行模場試驗，透過廢氣水洗優化及濕式靜電除塵等措施，去除PM2.5的初步成效顯著，另外，該團隊也開發高效濾材及建立參數模型，以科學方法量化評估減排成效。
翁朝棟並指出，中鋼公司也樂於與國內鋼鐵業者分享研究成果，讓空污防制工作由點擴散到面，唯有空氣環境好，經濟才有意義，台灣鋼鐵產業一同環保共好，產業發展才