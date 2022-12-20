貫徹毒品防制政策　陳其邁：打造SDGs的健康城市

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高雄市政府毒品防制會報第三屆首次會議特聘的府外委員來自司法界、醫藥界、學術界、宗教界以及臨床心理師等重量級專家，包括續任的地檢署檢察長洪信旭及檢察長鍾和憲、少年及家事法院院長鍾宗霖、高雄市調查處處長謝宜璋、中正大學教授楊士隆，以及這屆新任的委員高雄縣醫師公會理事長王宏育、大同醫院院長傅尹志、第一藥師公會理事長劉亮君、高雄市臨床心理師公會理事長張琦。
另毒防局辦理法定八類休閒娛樂場所從業人員毒品危害防制教育訓練鼓勵措施，111年度經鼓勵審查委員會評選出漢來大飯店、高雄洲際酒店、晶英國際行館、高雄漢王洲際飯店、美麗四季精品旅館及金芭黎大舞廳等六場所符合鼓勵條件，會前由市長陳其邁頒發特別鼓勵狀，以資鼓勵。
陳其邁也希望透過高市法定八類休閒娛樂場所鼓勵評選機制，提升業者的自律及榮譽感，強化落實場所毒品防制措施，加入警察局友善通報網，鼓勵業者主動通報，達到警民通力合作防毒，公私協力共同營造高市休閒娛樂場所的無毒環境，並建立高市觀光休閒業的良好形象，是創造民眾、業者與政府的三贏。
陳其邁指出，毒防局首創設置「里辦毒品防制關懷站」，從2020年起設置至今，已建置達336站，持續深入高雄各個社區。也透過藥癮者婦幼醫療服務、防制毒品入侵校園策略以及布建藥癮醫療資源等措施協助相關業務。另外毒防局首創全國科技智慧毒防，採用AI大數據量化分析技術，輔助毒防工作，運用多元有效的策略，倡導更多民眾識毒、反毒、防毒的意識。
陳其邁也認為，反毒工作不僅在緝毒，政府有責任協助脫離毒品危害，使其回歸社會；近期少年涉及毒品流行趨勢，請警察局少年隊應研議符合時代潮流的反毒宣導素材。同時，為了對成癮者有完善的處遇措施，也配合地檢署、醫療體系、宗教團體，與市府相關單位的多方合作與落實，協助毒品施用者復歸社會
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