天冷逼出商機！暖暖包業績150%成長　泡湯電子券隨買即用

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此外，可長時間恆溫保暖的「隨身保暖小家電」也備受消費者青睞，小巧外型攜至辦公室也很適合。除易攜帶、長續航、快速發熱為消費者基本選購關注點，「多功能」豐富使用情境以及「高質感」美型簡約設計更是觸動下單的關鍵。熱銷推薦如人氣冠軍「DAYA復古萌貓隨身暖手寶」，以高級外型深受消費者喜愛，除可暖手用，親膚手感用於女性熱敷暖宮也非常適合；「KOKOYI韓國USB顯示溫控雙面發熱暖手寶」及「ASABLUE萌寵便攜式二合一兩用冬季保暖暖手寶」則既是暖手寶也是行動電源，精緻輕巧最萬用。
PChome 24h購物觀察站上「即食鍋物」熱銷榜單前三名為「經典台酒花雕雞麵、嘉義林聰明沙鍋菜湯底、海底撈湯底」，其中「進口鍋物」則成為銷售黑馬，近一週皆有20%的成長，例如：韓國全州大王蔘雞湯、日本的玉米濃湯等。除了美味湯底之外，多功好用的廚房家電更是不可少，冬天居家必備三大廚電：電火鍋、電磁爐、多功能電烤盤，不論在聖誕還是跨年夜都可在家輕鬆開鍋。首選推薦年度家電熱銷榜夯品「TATUNG大同 4公升電火鍋」，特價899元；「recolte日本麗克特 Hot Plate 電烤盤」，隨附2組烤盤、1個深鍋及1個蒸盤，火烤兩吃，還可自製章魚燒，獨家優惠2,280元都是近期夯貨。
2022年即將進入倒數尾聲，許多消費者趁著解封及年底開啟一場療癒小旅行，觀察站上趨勢，近一週氣溫驟降，泡湯類電子票券相較前一周銷量增25%，又以都市近郊的溫泉熱門景點搭配餐食套裝組合最受歡迎。PChome 24h購物推出「歲末年終 終極趴踢」，精選全台吃喝玩樂電子票券優惠，同時攜手FunNow推出的「吃喝玩樂」即時預訂服務，不論是按摩SPA、泡湯還是美食餐廳，最晚只要在出發前15分鐘下單，還可線上順便完成預訂，免排隊人擠人。