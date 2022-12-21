麥當勞今漲價！靠「神級點法」凍漲升級大薯　吃30元漢堡

天冷逼出商機！暖暖包業績150%成長　泡湯電子券隨買即用

▲近期天氣明顯轉冷，天冷逼出保暖商機！momo統計戶外保暖周邊商品銷售年增飆150%，除了升溫快速且保暖有感的「暖暖包」是經典熱賣常勝軍。(圖／官方提供)
▲近期天氣明顯轉冷，天冷逼出保暖商機！momo統計戶外保暖周邊商品銷售年增飆150%，除了升溫快速且保暖有感的「暖暖包」是經典熱賣常勝軍。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

寒流來襲，保暖需求當道， momo購物網隨身保暖商機噴發，12月至今戶外保暖周邊商品銷售年增飆150%，除了升溫快速且保暖有感的「暖暖包」是經典熱賣常勝軍，小巧便攜的多功能「隨身保暖小家電」亦躍升人氣選購焦點。 PChome 24h購物觀察站上「廚房家電」近兩週銷量翻倍成長，而「即食湯品/名店湯底」較前一週也成長25%，此外，PChome 24h購物攜手FunNow推出的「吃喝玩樂」即享生活服務，購買電子票券當下還可順便預訂，最快15分鐘後出發隨買即用，近期買氣持續升溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應年末節慶聚會多外出機會高，價位親民好入手的暖暖包向來是消費者禦寒的首選，momo據站上銷售觀察，手握式暖暖包較貼式更受消費者愛用，熱銷占比達八成。今年除歷年經典熱賣王「小林製藥小白兔暖暖包」，主打20小時持續恆溫，以實用性榮登銷售冠軍；也觀察到眾多品牌均新增卡通造型的聯名暖暖包搶攻商機，提升消費者購買的趣味性，像是哆啦A夢、Hello Kitty、卡娜赫拉等超人氣IP角色，讓大家暖手同時增添暖心童趣。

此外，可長時間恆溫保暖的「隨身保暖小家電」也備受消費者青睞，小巧外型攜至辦公室也很適合。除易攜帶、長續航、快速發熱為消費者基本選購關注點，「多功能」豐富使用情境以及「高質感」美型簡約設計更是觸動下單的關鍵。熱銷推薦如人氣冠軍「DAYA復古萌貓隨身暖手寶」，以高級外型深受消費者喜愛，除可暖手用，親膚手感用於女性熱敷暖宮也非常適合；「KOKOYI韓國USB顯示溫控雙面發熱暖手寶」及「ASABLUE萌寵便攜式二合一兩用冬季保暖暖手寶」則既是暖手寶也是行動電源，精緻輕巧最萬用。

▲momo暖手寶買氣也暴增。(圖／官方提供)
▲momo暖手寶買氣也暴增。(圖／官方提供)
PChome 24h購物觀察站上「即食鍋物」熱銷榜單前三名為「經典台酒花雕雞麵、嘉義林聰明沙鍋菜湯底、海底撈湯底」，其中「進口鍋物」則成為銷售黑馬，近一週皆有20%的成長，例如：韓國全州大王蔘雞湯、日本的玉米濃湯等。除了美味湯底之外，多功好用的廚房家電更是不可少，冬天居家必備三大廚電：電火鍋、電磁爐、多功能電烤盤，不論在聖誕還是跨年夜都可在家輕鬆開鍋。首選推薦年度家電熱銷榜夯品「TATUNG大同 4公升電火鍋」，特價899元；「recolte日本麗克特 Hot Plate 電烤盤」，隨附2組烤盤、1個深鍋及1個蒸盤，火烤兩吃，還可自製章魚燒，獨家優惠2,280元都是近期夯貨。

2022年即將進入倒數尾聲，許多消費者趁著解封及年底開啟一場療癒小旅行，觀察站上趨勢，近一週氣溫驟降，泡湯類電子票券相較前一周銷量增25%，又以都市近郊的溫泉熱門景點搭配餐食套裝組合最受歡迎。PChome 24h購物推出「歲末年終 終極趴踢」，精選全台吃喝玩樂電子票券優惠，同時攜手FunNow推出的「吃喝玩樂」即時預訂服務，不論是按摩SPA、泡湯還是美食餐廳，最晚只要在出發前15分鐘下單，還可線上順便完成預訂，免排隊人擠人。

▲冬天就是要吃鍋！PChome 24h購物「經典台味」即食鍋物湯底熱銷 ，進口鍋物急起直追 ，銷售增2成。(圖／官方提供)
▲冬天就是要吃鍋！PChome 24h購物「經典台味」即食鍋物湯底熱銷 ，進口鍋物急起直追 ，銷售增2成。(圖／官方提供)

2022年LINE五大假訊息公布！「綠茶加檸檬治新冠」排第一

世足熱潮／FB最夯「#」是它！冠軍賽貼1980萬次國旗超狂

OPPO Reno8升級版新登場　推出全新金色、記憶體再升級

LINE美玉姨變更強！新增「圖片謠言辨識」　7功能一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀