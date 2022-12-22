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74年來首次！聯合國安理會通過緬甸決議　籲釋放翁山蘇姬

▲聯合國安理會21日通過74年來首份涉緬決議，呼籲緬甸軍政府，立即釋放緬甸原國務資政翁山蘇姬等人。資料照。（圖／翻攝自聯合國安理會）
▲聯合國安理會21日通過74年來首份涉緬決議，呼籲緬甸軍政府，立即釋放緬甸原國務資政翁山蘇姬等人。資料照。（圖／翻攝自聯合國安理會）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

聯合國安理會21日通過74年來首份涉緬決議，呼籲緬甸軍政府，立即釋放緬甸原國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、原總統溫敏（Win Myint）及所有被任意拘捕的人士。

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綜合外媒報導，在重申支持緬甸人民、緬甸主權、政治獨立、領土完整等前提下，聯合國安理會以12個成員國贊成票、3國棄權（俄羅斯、中國、印度）的結果，通過有關草案，要求立即停止緬甸全國各種形式的暴力，保持克制和緩解緊張局勢，並呼籲緬甸軍方立即釋放所有被任意拘捕的人士，包括緬甸原總統溫敏和原國務資政翁山蘇姬。

英國駐聯合國大使伍德沃德（Barbara Woodward）聲稱，多國藉此向緬甸軍方發出一個堅定的信息，緬甸軍方不應質疑安理會成員希望這項決議得到全面實施的決心；俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）則說，莫斯科不認為緬甸局勢對國際和平與安全構成威脅，因此不應由聯合國安理會處理。

針對緬甸問題，中國常駐聯合國代表張軍在會後指出，安理會的行動必須「慎之又慎」，特別解決緬甸問題無法速成，亦無外部解決方案，無論是民主轉型還是民族和解都需要時間、耐心和務實精神，國際社會應當堅持勸和促談的正確方向，在尊重緬甸主權、政治獨立、領土完整和統一的前提下，為推動緬各方理性對話、彌合分歧等，發揮建設性作用。

張軍也表示，東協（ASEAN）在處理涉緬問題上有獨特優勢，國際社會應繼續傾聽東協意見，支持東協的團結和主導地位，為東協凝聚共識、發揮作用創造必要條件，留出時間空間；若是一味利用安理會施壓，甚至動輒威脅要制裁，只會激化矛盾、加劇對立，使局勢複雜化、危機長期化。

本於中緬山水相連，以及兩國友好的精神，中國自然希望緬甸政治社會穩定、人民安居樂業、國家發展振興，也一直秉持客觀公正態度，努力勸和促談，並幫助緬甸抗擊疫情、改善民生，期待安理會堅持政治解決的正確方向，多做有利維護緬甸人民根本利益和地區繁榮穩定的事。

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